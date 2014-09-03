Опера "Біржан-Сара" стала популярной среди молодежи
Асель Есетова
Был отмечен большой интерес к национальной опере, важности и актуальности тем, которые в ней поднимаются, сообщает 24.kz.
В новом театральном сезоне в рамках международного фестиваля "Шелковый путь" опера "Біржан-Сара" пройдет 20 сентября.
Партию Биржана представит выдающийся тенор современности, один из лучших исполнителей
этой роли – Ахмед Агади. Заслуженный артист России, народный артист
Татарстана споет в дуэте с блистательной оперной певицей Айгуль
Ниязовой, которая выступит в роли Сары. Партию матери Биржана – Аналык –
споет чувственная, трогающая сердца зрителей Дина Хамзина, ревнивую
Алтынай исполнит Жаннат Бактай, в партии Естай – Беимбет Танарыков.
В опере представлено яркое воплощение музыкально-поэтической традиции – айтыса, что придает
неповторимость гениальному музыкальному сочинению, раскрытому во всей
своей полноте и глубине. "Біржан-Сара" и сегодня, спустя почти 70 лет
после ее создания, остается примером неиссякаемой художественной силы,
рожденной в синтезе национального и общечеловеческого
культурно-поэтического опыта.