Оперативно и эффективно Свежий выпуск 616 Наталья РЫЖКОВА

Региональная палата предпринимателей Карагандинской области стремится обстоятельно информировать сельских предпринимателей о госпрограммах оказания сервисной и финансовой поддержки. Как показал анализ обращений, селян интересуют вопросы субсидирования, образования тарифов, защиты собственного бизнеса. Есть сложности с получением займов, особенно в населенных пунктах, расположенных в так называемой глубинке.

Все вопросы, поднимаемые бизнесменами, представители палаты стараются решать быстро и эффективно.