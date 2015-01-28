Оперативно и эффективно

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Наталья РЫЖКОВА
Региональная палата предпринимателей Карагандинской области стремится обстоятельно информировать сельских предпринимателей о госпрограммах оказания сервисной и финансовой поддержки. Как показал анализ обращений, селян интересуют вопросы субсидирования, образования тарифов, защиты собственного бизнеса. Есть сложности с получением займов, особенно в населенных пунктах, расположенных в так называемой глубинке.
Все вопросы, поднимаемые бизнесменами, представители палаты стараются решать быстро и эффективно.

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