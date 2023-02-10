Оперативно, корректно, по существу

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Кадиша Ныгмет

В МВД сообщили о результатах проверки
на добропорядочность.

Напомним, Глава государства утвердил Концепцию антикоррупционной политики на 2022–2026 годы. В плане действий по ее реализации в 2023 году предусмотрена разработка механизма внедрения проверки на добропорядочность или Іntegrity check в правоохранительных и судебных органах. В связи с этим на коллегии МВД министр внут­ренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность.

В ведомстве сообщили, что были разработаны специальные кейсы проверочных мероприятий, максимально приближенные к повседневным ситуациям в работе полицейских, варианты реагирования на них и критерии оценки действий проверяемых лиц. В первую очередь проверили сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.

На начальном этапе акцент сделали на проверке доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения. Также оценивались внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и тому подобное.

– Уже провели проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей и области Жетысу. Несмотря на короткий срок с момента запуска проекта, результаты проверок показали свою эффективность. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели, – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как показала практика, такая форма работы и внимание к деталям при контакте с гражданами не только дисциплинировала личный состав, но и оказала высокий профилактический эффект. Так, в январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения. К примеру, общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения только по Астане возросло до 23 800. В основном это управление транспортном в нетрезвом состоянии; управление без документов либо не имеющими прав; непредоставление преимущества в движении; нарушение законодательства об обязательном страховании; превышение скорости; несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользование телефоном за рулем.

С началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. Как сообщили в пресс-службе, в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в три раза. В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор, а также их служебный автотранс­порт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования.

– Поэтому напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. С начала года зарегистрировано уже 19 таких фактов, а также 44 факта оскорбления представителя власти. Призываем вас подчиняться законам и не допускать противоправных действий, в случае вымогательства незамедлительно сообщать в службу собственной безопаснос­ти МВД либо на телефон доверия 1402. Только совместными усилиями мы сможем создать полицию, способную обеспечить надежную защиту населения, – отметили в ведомстве.

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