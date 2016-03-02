Статьи Оперативно уточнит ЦОН Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

– С 4 марта все участковые избирательные комиссии будут открыты избирателям для ознакомления и для проверки данных. Если в день голосования избирателя в списках случайно не окажется, то на каждом участке мы выделяем отдельный кабинет, где представители ЦОНа будут в оперативном режиме уточнять все данные, – отмечает председатель областной избирательной комиссии Есен Кумискали.



Все участки в области оснащены необходимыми техническими средствами, а также методическими документами.

– Работы сегодня ведутся в соответствии с календарным планом мероприятий, утверж­денным Центральной избирательной комиссией. Отклонений от плана нет, – уточнил Есен Кумискали.



В Мангистауской области на данный момент зарегистрированы более 356 тыс. избирателей.

