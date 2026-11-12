Оперативное совещание Совбеза с участием Токаева пройдет в Акорде

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завтра, 13 ноября 2026 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической сферы.

В ходе совещания Президент изложит принципиальную позицию государства в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления руководителей АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Глава государства также уделит особое внимание вопросам соблюдения принципа «Закон и Порядок», персональной ответственности руководителей национальных компаний, обеспечению законности и прозрачности в деятельности стратегически важных предприятий страны.

#Казахстан #Токаев #президент #Акорда

Популярное

Все
Димаш, Хосе и домбра
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
Учитывая реальные потребности сектора
Атыраусцы взяли верх
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
Воздух теперь под контролем
Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда
В Кокшетау начали строить театр
Прививать интерес к книге
«Kyzdar.net»: Фигурантку дела разыскали в Грузии
Цифровое будущее документального наследия
Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
В Атырау осудили главбуха дочерней организации «КазАвтоЖол» за хищение 35 млн тенге
Атлас семян Улытауской области
Дроны-спасатели
Больница будущего без очередей и суеты: как устроена университетская клиника в китайском городе
Второе золото Дакара
Дорога в меднорудный край
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Глава государства принял участие в саммите ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в …
Токаев прибыл на заседание Совета коллективной безопасности…
Президент: Каждая победа – результат многолетней подготовки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]