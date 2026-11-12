Оперативное совещание Совбеза с участием Токаева пройдет в Акорде

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Завтра, 13 ноября 2026 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической сферы.



В ходе совещания Президент изложит принципиальную позицию государства в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления руководителей АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы».



Глава государства также уделит особое внимание вопросам соблюдения принципа «Закон и Порядок», персональной ответственности руководителей национальных компаний, обеспечению законности и прозрачности в деятельности стратегически важных предприятий страны.