Фото: МОН РК
Общество , Здравоохранение
Операции с восстановлением костей теперь могут обходиться дешевле в Казахстане

Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал-гидроксиапатит для восстановления костей. Костнозаменяющий материал, который разработали ученые Института проблем горения Министерства образования и науки РК, в 3 раза дешевле зарубежных аналогов. Отечественные компании уже приобрели первую партию товара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

«Гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и «посттермического» обжига.  Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). ГАП такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тыс. тенге за 1 грамм. Наш же материал стоит 10 тыс. тенге за 1 грамм», – рассказывает ученый Института проблем горения Министерства образования и науки Зулхаир Мансуров.

Сейчас доктор химических наук, профессор З.А. Мансуров вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры стоматологии КазМУНО МЗСР РК М.А. Темирбаевым продолжают работу над практическим применением полученного минерала. Отечественный гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением костей, при переломах, в пластической хирургии – при пластике лицевых костей и имплантации зубов.

«Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации и реабилитации. Наш отечественный высококачественный гидроксиопатит может спокойно заменить импортные материалы», – отмечает Зулхаир Мансуров.

По результатам проведенных исследований опубликованы научные труды в индексируемых базах Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК и Scopus, что свидетельствует о достоверности и актуальности исследовательской работы.

Отметим, что научная работа проведена в рамках грантового финансирования Минобразования.

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