Операция "Канал–Долина": итоги впечатляют

Общество
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Ольга МАЛАХОВА, Алматы
Сама операция проходила в течение пяти суток на территории стран, входящих в ОДКБ, в рамках региональной антинаркотической операции "Канал".

– Современный мир находится в состоянии войны с наркокарателями. В ней есть и убитые и раненые: ежегодно 8 тысяч человек умирают от наркотиков, колоссальный ущерб наносится экономике, – сказал на итоговом совещании заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. – Результатов в этой борьбе можно добиться только в тесном взаимодействии, что и показала успешно проведенная операция.

Он подчеркнул, что наркотрафик и наркомания растут в России, Казахстане и других странах. Причина тому – развитие криминальной индустрии в Афганистане, деятельность транснациональных группировок, использующих территорию Центральной Азии для контрабанды. Операция показала важность международного подхода к пресечению каналов поступления наркотиков. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов стран–участниц, высокой степени доверия между ними из незаконного оборота было изъято более 4 тонн наркотиков, в том числе 95 кг героина.

Это очень хороший результат, отмечалось на итоговой встрече, собравшей представителей Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Армении, Афганистана и Китая. В операции принимали участие компетентные органы государств – членов ОДКБ, подразделения финансовых разведок стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а в качестве наблюдателей – представители правоохранительных органов Афганистана, Китая, Интерпола и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ.

– В общем объеме наркотиков, составившем 4 тонны 206 кг, – более 40 кг синтетических, 27 кг опия, 2,5 тонны марихуаны, более чем по 1 тонне гашиша и прекурсоров, – сообщил Жанат Битенов, заместитель руководителя оперативного управления Международного координационного штаба, заместитель председателя Комитета по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана.

Результаты операции впечатляют. Всего за пять дней выявлено 2 446 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 1 733 человека. У преступников изъято 211 единиц огнестрельного оружия и 18 тыс. боеприпасов. Участники совещания еще раз подчеркнули необходимость продолжения активной совместной деятельности на субрегиональном уровне и совершенствования законодательной базы государств для борьбы с наркоугрозой.

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