​Операция – кооперация

– Что дает кооперация?

– Для начала примеры. Так, сегодня СПК «ИНТЕР» Макта­аральского района Южно-Казахстанской области, собравший под одной крышей 200 мелких крестьянских хозяйств, имеет гарантированный сбыт хлопка, обеспечен семенами, удобрением, ГСМ по приемлемым ценам и достаточно уверенно стоит на ногах. А ведь еще совсем недавно для «частника», имеющего один-два гектара земли, все это, включая сбор хлопка, было натуральной головной болью. В том, что гораздо эффективнее работать вместе, успели убедиться и недавние «одиночки», 44 сельхозпроизводителя зерновых культур – ныне полноправные члены СПК «Ертыс-Агро» Павлодарской области.

– Возможно, так, кооперативом, пережить кризис легче только тем хозяйствам, что специализируются на монокультурах?

– Нет, не только. В Байзакском районе Жамбылской области 17 небольших крестьянских хозяйств объединились в СПК «Жадыра»: теперь в их общем хозяйстве 6 400 гектаров земли (143 – орошаемой пашни, 139 – на богаре, 31 – сенокосы и 6 087 – пастбища), 220 голов крупного и 4 800 мелкого скота. Став единым кооперативом, фермеры продолжат выращивать овощи, бахчевые, сахарную свеклу, а также производить молоко и мясо – только гораз­до эффективнее. Сегодня они намерены расширить площади под свеклу, купить свеклоуборочную технику и организовать переработку молока. Думаю, можно не сомневаться в скорых прибылях и уверенности в завт­рашнем дне: объединившись, фермеры обезопасили себя от многих рисков – применением единой системы севооборотов, прогрессивных технологий выращивания сельхозпродукции, совместной обработкой земли и использованием качественной техники. Замечу, при этом они, в отличие от иных арендаторов-временщиков, бережно относятся к земле, стремятся сохранить ее плодородие.

Столь же по-хозяйски эффективно используют земельные, производственные, трудовые и другие ресурсы аналогичные кооперативы в других районах Жамбылской области, а также не менее щедрых на солнце Южно-Казахстанской, Алматинской и других регионах нашей страны. Перечислю, сколько именно многопрофильных, так сказать, кооперативов позволил создать новый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах». По организации молокоприемных пунк­тов – 273, пунктов по заготовке плодов и овощей – 53, убойных цехов – 458, по забою овец и производству шерсти – 7, разведению и забою птицы – четыре, производству и переработке верблюжьего молока – два, меда – два, рыбы – три, интенсивного сада –четыре. Но еще множество мелких хозяйств на юге, особенно специализирующихся в растениеводстве, остро нуждаются в кооперировании. Им, я считаю, следует предоставить приоритет при инвестсубсидировании – до 50% на приобретение оборудования и техники.

– Но самый главный, пожалуй, вопрос сводится к финансовой заинтересованности рядовых членов кооператива. Распределяется ли общая прибыль «по труду и способностям», или же применяется «уравниловка», которая, как известно, способна на корню погасить всякое личное устремление?

– Еще недавно, согласно ранее действовавшим нормам, кооперативы имели статус некоммерческой организации, и это не давало возможности справедливо распределять доход кооператива между его членами. Новый закон присвоил кооперативам этот правовой статус, и теперь их чистый доход распределяется пропорционально вкладу каждого участника. Кроме того, не все знают о государственных и инвестиционных субсидиях, льготном кредитовании и налогообложении и другой финансовой поддержке. Серьезную поддержку наши фермеры-члены кооператива получают для развития инфраструктуры, заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции.

– Как донести эту информацию до мелкого фермера, особенно в отдаленном районе?

– Вот это как раз представляет собой большую проблему. Многочисленные сельхозтоваропроизводители явно недостаточно информированы о преимуществах кооперации, мерах господдержки и так далее. – Более того, «благодаря» районным органам юстиции, которые вовремя не донесли до ряда недавно действовавших сельских потребительских коопе­ративов, в том числе водопользователей, требования процедуры их перерегистрации, многие из них просто ликвидированы.

Часто фермеров берутся консультировать частные юридические компании, не знающие особенностей современной сельхозкооперации. Гораздо более полезными были бы такие координирующие, регулирующие органы, как союзы или ассоциации сельскохозяйственных кооперативов на районном, областном и республиканском уровнях.

Очень важны ревизионные, ауди­торские союзы. Дело в том, что подавляющая часть сельхозтоваропроизводителей, особенно мелкие хозяйства, крес­тьянские и личные подсобные ведать не ведают, как вести первичный и бухгалтерский учет кооператива, формировать уставной паевой фонд, распределять чистый доход между его членами и многое другое. И, естественно, множат на свою голову риски нарушения правовых норм и санк­ции со стороны налоговиков. Так вот, ревизионные союзы как минимум могли бы помочь советом: как правильно встать на учет, пройти государственную регист­рацию, использовать специальный налоговый режим и т. д.

В целом надо упростить жизнь кооперативам, например: сократить список документов для приобретения льготного кредита, сроки рассмотрения заявки, пересмотреть политику залогового обеспечения. Эти и другие проблемы были выявлены по следам командировок сотрудников НИИ АПК и сельскохозяйственных территорий в Жамбылский, Южно-Казахстанский, Кызылординский, Акмолинский, Северо-Казахстанской, Карагандинский, Павлодарский регионы страны.

Кроме того, предлагается дополнить и изменить некоторые нормы Налогового кодекса РК. Например, обслуживающим кооперативам (по сбыту, переработке, снабжению и др.) нет необходимости объединять земельные участки их членов, что диктует п. 3 ст. 448 кодекса. Соответственно, в этом случае – другие условия специального налогового режима. Кроме того, нельзя мириться с тем, что сейчас фактически кооператоры подвергаются двойному налогообложению и дисбалансу при распределении чистой прибыли.

P. S. Эти и другие рекомендации профессор Акимбекова и ее коллеги-единомышленники разработали для внесения изменений и дополнений в Закон РК «О сельскохозяйственных кооперативах» и некоторые другие нормы с тем, чтобы качественно изменить статус отечественного фермера: от одиночки – к члену сильной команды.