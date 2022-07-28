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Операция «Кооперация»
Алмат Шакирбаев

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) обсудили развитие объектов придорожного сервиса.

В совещании участвовали представители Комитета автодорог (КАД) МИИР, НК «КазАвтоЖол», Национальной палаты предпринимателей (НПП), акиматов и частного бизнеса. Особое внимание в ходе встречи было уделено предложениям представителей МСБ по развитию придорожного сервиса путем кооперации и привлечения местного населения, в частности, многодетных семей.

Также прозвучал актуальный вопрос о получении преференций от государства. На сегодняшний день в отрасли предусмотрено возмещение 10% затрат на строительство объекта придорожного сервиса, а также субсидии на содержание санитарно-гигиеничес­ких узлов в размере 83 300 тенге ежемесячно.

Представители «КазАвтоЖола» подчеркнули, что заявки на возмещение необходимо подавать в управление предпринимательства и туризма до 1 марта календарного года, а на субсидирование СГУ – до конца года. Как сообщили представители департамента туризма НПП, правила по мерам поддержки продолжают совершенствоваться. Инициатива по продлению сроков приема заявок сейчас находится на утверждении в Минюсте.

– Сегодня мы обсудили важный вопрос – развитие придорожного сервиса, в том числе строительство АЗС, теплых туалетов и других объектов. В данный момент есть определенные сложности в этой сфере. Поэтому мы прописали и зафиксировали проблемные воп­росы. Приложим все усилия для их решения в короткие сроки, – подытожил разговор председатель КАД Толеген Абдуллин.

К слову, онлайн-встречи подобного формата в Комитете автомобильных дорог МИИР РК проводятся на еженедельной основе, сообщила пресс-служба ведомства.

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