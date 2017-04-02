​Операция «Кооперация»

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Михаил Тё, Жамбылская область

С прошлого года многие местные аграрии стали жить по принципу «Один в поле – не воин». Они стали все больше осознавать преимущества кооперирования средств отдельных мелких хозяйств в единое целое. Это заметно и по статистичес­ким данным. Если на конец прошлого года к 23 существовавшим добавилось 27 новых кооперативов, то менее чем за три месяца текущего года их стало больше на 17. У каждого свой род деятельности, но все же чаще крестьяне выбирают молочное, мясное, овощное и растениеводчес­кое направления. В целом согласно индикативному плану регионального сельскохозяйственного ведомства к предстоящему декабрю прибавится еще 80 кооперативов.

По мнению заместителя руководителя управления сельского хозяйства региона­ Кайрата Аманова, это огромная работа, но поставленную задачу выполнить все же можно.

– Многие крестьянские хозяйства страны ежегодно сталкиваются с проблемами недостатка спецтехники, рабочих рук и средств для обработки земельных угодий, уборки урожая и заготовки кормов на зиму, для решения которых государством предлагается создавать кооперативы, – сказал Кайрат Аманов. – Участники таких объединений получают больше возможностей и льгот, и аграрии это понимают.

Так, становится более доступной техника в лизинг, а государственные субсидии выделяют в приоритетном порядке и суммой более весомой, чем для личных подсобных хозяйств. Кроме того, для кооперативов кредиты предоставляют до 18 млн тенге, что примерно в 3 раза больше. Да и сроки кредитования у СПК более длительные. В качестве залога может служить приобре­тенное в рамках проекта оборудование. Для удобства сельчан средства выделяют из Фонда поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорации через кредитные товарищества на местах.

Об автоматически приобретаемых привилегиях членов СПК и современных тенденциях в сельском хозяйстве в течение всего прошлого года на местах рассказывали специально подготовленные лекторы – специалисты областного управления сельского хозяйства и алматинские ученые, на что из местного бюджета было выделено 7,5 млн тенге. Ими проведено 20 выездных семинаров во всех районах области. Именно это дало положительный результат, и число кооперативов в регионе стало быстро расти. Наиболее активны пока в этом вопросе крестьянские хозяйства Жуалынского, Меркенского, Кордайского и Шуского районов.

Определенные подвижки наблюдаются и среди жамбыл­цев и байзакцев. Последние открыли три кооператива по выращиванию сахарной свеклы.

– Наша цель – охватить все районы, поэтому разъяс­нительная работа будет продолжена. На эти цели в этом году предусмотрено 16,7 млн тенге, – сообщил Кайрат Аманов.

Большинство кооперативов только приступили к работе, и результатов от них ждут в ближайшем будущем, но есть и те, что успешно работают уже с прошлого года. К примеру, в Рыскуловском районе в составе кредитного товарищества «Құлан-Дән» организован СПК «КуланАгроСервис», который объединил более 20 крестьянских хозяйств, занимающихся производством зерна и животноводческой продукции. Кооператив успешно развивается, не только оказывая помощь своим членам, но и предоставляя услуги другим аграриям. Как сообщили члены объединения, они пошли этим путем, поскольку увидели реальную ситуацию на селе: мелкие фермерские хозяйства из-за отсутствия техники не успевают свое­временно обрабатывать и засевать землю. Им постоянно требуется помощь.

– В состав нашего кооператива вошли аграрии, у которых есть по 10–20 гектаров сельскохозяйственных угодий, но нет возможности их возделывать, – сказал председатель правления кредитного товарищества «Құлан-Дән» Рахман Абдыкадыров. – Ранее, обращаясь за помощью к крупным хозяйствам, они зачастую опаздывали по агротехническим срокам, поскольку им приходилось ждать, пока те выполнят сначала свою работу. В результате падала урожайность, и мелкие хозяйства несли большие убытки. Теперь картина кардинально изменилась. В кооперативе практикуется взаимопомощь. Благодаря поддержке друг друга будет расти показатель валовой продукции, появится возможность расширения бизнеса и увеличения рабочих мест.

Хорошим примером сельскохозяйственного союза по развитию интенсивного садоводства служит СПК «Шайкорык Бауы» Жамбылского района, использующий в своей работе европейский опыт выращивания яблок. В областном управлении сельского хозяйства считают, что у этого направления большие перспективы.

В Меркенском районе на основе 47 крупных крестьянских хозяйств создан самый масштабный в регионе сельскохозяйственный кооператив «Меркі өнімдері». Сегодня это пока единственное агроформирование в регионе, которое представляет собой целый кластер молочного направления. Его участники владеют землей, техникой, скотом и четко знают свои обязанности, активно внося вклад в развитие общего дела. В настоящее время хозяйствами ведется закуп крупного рогатого скота. В каждом из них планируется содержать от 70 до 200 голов племенных коров молочной породы. Предполагается, что в ближайшей перспективе кооператив будет содержать молочно-товарные фермы, иметь свою кормовую базу, осуществлять заготовку сырья и его переработку (до 50 тонн молока в день), а также продвигать свой товар на экспорт.

Глядя на членов меркенского кооператива, стали объе­диняться животноводы и других районов области. Так, в Жуалынском районе 16 небольших крестьянских хозяйств объединились в сельскохозяйственный коопе­ратив «Жуалы-Алатау». В настоящее время аграрии в поиске потенциальных поставщиков КРС молочного направления. В Рыскуловском районе на базе 23 хозяйств открылся кооператив по производству молока и мяса. Рассматривается вопрос о его расширении, поскольку вступить в него изъявили желание главы еще 20 ЛПХ.

Как показывает анализ, в большинстве случаев крес­тьянские объединения возникают вокруг перерабатывающих предприятий. К примеру, в Жуалах действуют три молочных завода. Из-за недостатка сырья они загружены далеко не на 100%, именно поэтому здесь охотно формируются СПК. На сегодняшний день их уже три. Между тем в Байзакском районе создан кооператив «Талас-2016», объединивший 21 крестьянское хозяйство. Союз намерен поставлять молоко для перерабатываю­щего предприятия местного КХ «Агали».

В будущем и другие крес­тьяне поймут преимущества кооперации и будут объединяться. 

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