Операция "Мигрант": более 7,5 тысяч иностранцев нарушили правила пребывания в РК
С 16 по 20 января в Казахстане проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант" по выявлению и пресечению незаконной миграции граждан третьих стран и деятельности организаторов каналов незаконной миграции, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, выявлено 7 572 иностранца, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан. По решению судов 703 из них выдворены из страны, 715 лиц были водворены в приемники-распределители.
За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 253 работодателя.
"Так, сотрудниками спецвзвода по борьбе с незаконной миграцией департамента полиции Атырауской области на территории промышленной базы, обслуживающей канализационные очистительные сооружения, задержаны 26 граждан Узбекистана, осуществляющих незаконную трудовую деятельность. Иностранцы и работодатель привлечены к административной ответственности", – сообщили в ведомстве.
Отмечается также, что за нарушение миграционного законодательства в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 66 уголовных правонарушений.
Кроме того, задержано 32 преступника, находящихся в розыске, в том числе 4 гражданина СНГ. Всего по стране 3 877 иностранцам сокращены сроки временного пребывания за нарушение миграционного законодательства.