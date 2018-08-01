​Операция «Реанимация»

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Вот уж третий месяц идут работы на строительной площадке в Экибастузе, прежде остававшейся безлюдной больше 5 лет. Ну еще бы! Это действительно последний шанс, чтобы в городе горняков ­появился межрегиональный центр по подготовке и переподготовке кадров для топливно-энергети­ческой отрасли на 700 мест. Правда, уже не совсем ясно, какое учебное учреждение в итоге получится, но регион уверенно заявляет: нам оно необходимо!

При осуществлении проекта в нем в один клубок сплелись все самые распространенные ошибки строительства. Начать с того, что заказчиком выступило само Министерство образования и науки, слишком далеко находящееся от возводимого объекта.

Во-вторых, первоначальный срок сдачи объекта планировался фактически через 2 года. И это при том, что предстояло обустроить 8 га земельного участка, возвести почти 16,5 тыс. кв. м застройки – 2 общежития и гостиницу, спорт­комплекс с бассейном, блоки со столовой и библиотекой, административный корпус, 3 учебных корпуса, учебные мастерские и испытательный полигон, спортплощадки, фонтан, гараж, насосную...

В-третьих, проектировщики не учли очень важную особенность местности – высокие грунтовые воды и глинистую почву. К слову, все, что удалось построить, за годы простоя успело порядком отсыреть. Ведь дренажа здесь не было вообще, а в подвалах стояла вода! Именно поэтому первым шагом к спасению утопающего (в самом прямом смысле) центра со стороны региональных властей стало устройство дренажной сис­темы и осушение местности, на что в 2017 году из местной казны потратили 100 млн тенге.

История в цифрах

Чтобы на долгострое начались подвижки, пришлось приложить немало усилий, в первую очередь областному руководству. Но не оставляет ощущение, что еще больше усилий было приложено для того, чтобы довести ситуацию до абсурда.

Точкой отсчета этой строй-story стал 2009 год. Первым подрядчиком будущего учебного центра выступило ТОО «Niko» – МОН РК заключило с ним договор на 4,5 млрд тенге с условием, что объект будет готов к декабрю 2011 года. Правда, чуть позже выяснилось: у победителя конкурса нет даже собственной техники, поэтому генподрядчик нанял субподрядчика – ТОО «Тулпар НТ».

Стройка началась, первое время даже шла бойко, но весной 2011 года ТОО «Niko» объявило о… банкротстве (хотя для работы на этом объекте получило более 2 млрд тенге). К тому же проверяю­щие выяснили, что строительно-монтажные работы здесь велись с нарушением требований законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, поэтому в марте договор с обанкротившимся генподрядчиком расторгли.

Еще полгода прошло в разборках, и вот в октябре 2011-го при повторном конкурсе определился новый подрядчик – ТОО «S&ER Сompany».

Поскольку предыдущие строительные компании все-таки что-то сумели сделать, сумму договора уменьшили до 2,62 млрд (забегая вперед, скажу, что этому подрядчику перечислили более 2,5 млрд тенге), срок сдачи в эксплуатацию перенесли на январь 2013-го, не ожидая повторного краха планов. Но крах все-таки произошел!

Уже позднее в отчетах павлодарских госслужащих (хотя и напрямую не ответственных за этот объект) фигурировали такие данные: «Подрядной организацией ТОО «S&ER Company» строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 90% из всего объема работ. По результатам технического обследования объекта территориальным департаментом ГАСК по Павлодарской области выявлены наруше­ния строи­тельных нормативов в ­производстве работ. Строительно-монтажные работы на объек­те приос­тановлены с 29 ноября 2012 года. Отсутствует отопление, имеются повреждения несущих конструкций, прогиб монолитных балок и плит покрытия, наблюдаются усадочные трещины на стенах зданий и подтопление грунтовыми водами подвальных помещений.

Также в 2014 году в результате штормового ветра в центре подготовки сорвана кровля площадью более 1 200 кв. м. Все необходимые документы по данному факту переданы в управление по чрезвычайным ситуациям по Экибастузу и НАО «Холдинг «Кәсіпқор». На объекте работы не ведутся, дренажные системы вокруг учебного центра не завершены и отсутствует отопление. С 6 апреля 2016 года на объекте снята охрана».

За фразой «Снята охрана» не стоит понимать целенаправленное решение властей – просто сторожам перестали платить, причем задолго до апреля 2016 года, и их терпение лопнуло. Области пришлось искать варианты, и через некоторое время долгострой закрепили за ПГУ, и вуз выставил охрану. Но промежуток без присмотра мародеры использовали по полной – в и без того разрушаю­щемся центре воры поснимали светильники, батареи, унитазы, окна, двери – словом, подчистили основательно.

Кому это нужно?

За судьбой центра пристальнее всего следили журналисты. Подогревала страсти нелепость ситуации, когда объект рушился из-за ненадобности. Вопросы представителям министерства и холдинга «Кәсіпқор» СМИ пытались задавать многократно, но толкового ответа не получили ни разу, а однажды и вовсе прозвучала информация, что продолжать стройку – нецелесообразно, ибо учебных заведений, готовящих специалистов для энергетики, предостаточно.

Справедливости ради стоит отметить позицию местных влас­тей – область всегда настаивала на продолжении стройки и добилась того, чтобы объект передали на региональный уровень (только так можно было начать действовать), и сейчас пытается форсировать события.

По сути, Министерство образования и науки лишь раз протянуло руку помощи: в ноябре 2017 года НАО «Холдинг «Кәсіпқор» разработана самостоятельная проектно-сметная документация по восстановлению центра – по расчетам ТОО «Astana Project» необходимо еще более 4 млрд тенге, чтобы доделать начатое и восстановить брошенное. На этот проект получено положительное заключение госэкспертизы.

Определен и новый подрядчик – по заказу управления строи­тельства Павлодарской области работы выполняет ТОО «Портал-ПВ». Конечно, внушает надежду, что для местных властей будет делом чести поставить точку в затянувшейся истории, поэтому контроль здесь, надо полагать, будет строгим.

В нынешнем году на реализацию проекта из областного бюджета выделили 300 млн тенге, еще 800 млн просили у республики, но безрезультатно. Есть бюджетная заявка и на 2019–2020 годы – на оставшуюся сумму в 3,6 млрд.

Пока же строители пытаются привести в порядок остатки былой роскоши: демонтировали галерею, соединявшую несколько корпусов учебного центра, эта же участь постигла чашу бассейна, восстановили кровлю. Мародеры во многих местах выдрали проводку, поэтому электрическую часть тоже придется восстанавливать. Кроме того, проектом предусмотрено укрепление имеющихся конструкций, утепление фасадов корпусов и строительство дренажной системы непосредственно внутри объекта.

В нынешнем году к жилым и учебным корпусам подведут недостающие коммуникации – теп­ло и воду.

По дороге преобразований

Конечно, эта строительная эпопея отразилась на первоначальной идее – создать именно межрегио­нальный центр по подготовке и переподготовке кадров топливно-энергетического направления для Мангистауской, Карагандинской, Восточно-­Казахстанской и Павлодарской областей с ежегодным размещением государственного образовательного заказа.

Когда-то заявлялось, что здесь будут обучать молодежь по самым востребованным специаль­ностям – открытой разработке месторож­дений полезных ископае­мых, электроснабжению, сварочному и токарному делу, металлооб­работке, эксплуатации машин и оборудования промышленности.

Теперь инициатива в руках областных госслужащих, им предстоит решить, во что именно транс­формировать центр. Например, уже сообщалось, что в двух общежитиях и гостинице, где в общей сложности могут жить 580 человек, разместят студентов колледжей Экибастуза в рамках реализации Пяти Президентских инициатив.

В заключение хочу привести статистику, которую не так давно озвучили в управлении координации занятости и социальных программ Павлодарской облас­ти. Сейчас регион нуждается в 2 600 специалистах с высшим образованием по 113 специальностям, больше всего востребованы кадры в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, сестринское дело, учет и аудит, технологические машины и оборудование, теплоэнергетика, ветеринарная санитария, машиностроение, химическая технология неорганических веществ.

По данным предприятий и организаций области, на 2018–2022 годы потребность в квалифицированных кадрах превысит 22 тыс. человек, в том числе нужно будет и более 19,5 тыс. специалис­тов с техническим и профессиональным образованием по 399 профессиям.