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Опережая время
Дархан Калетаев, депутат Сената Парламента РК:
– В своем обращении Президент Нурсултан Назарбаев продемонстрировал неизменность и последовательность в построении независимого демократического государства. Первая опубликованная в 1992 году «Стратегия становления Казахстана как суверенного и независимого государства», другие программные документы, включая «Стратегию-2030», «Стратегию-2050» и, наконец, План нации, есть логичное продолжение системных реформ, направленных на исполнение вековой мечты наших предков – построение собственного сильного государства. Политическая модернизация происходит на протяжении всей новейшей истории нового Казахстана.

И здесь Нурсултан Назарбаев снова опережает время. Именно Елбасы является главным индикатором ожиданий нации.

В целом специальное обращение Главы государства можно разделить на два основных направления – это некоституционное, касающееся в первую очередь социально-экономического блока, и судьбоносное конституционное, объявляющее перераспределение полномочий всех ветвей государственной власти.

Главная формула озвученных реформ – сильное государство с сохранением конституционных устоев. Президент заявил, что сильная президентская власть была необходима на самом первом этапе независимости. Кто-то должен был взять всю ответственность на себя, и это был истинный Лидер, не боящийся трудностей Нурсултан Назарбаев.

Сегодня государство по инициативе Лидера нации подошло к принципиально новому этапу своего развития, когда часть полномочий от Президента переходит Парламенту и Правительству. После парламентских выборов старое Правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не Президентом. Новое Правительство будет формировать правящая партия. В законодательном плане Президент отказывается от принятия указов, имеющих силу закона, а также от права отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-министра.

Президент сконцентрируется преимущественно на стратегических вопросах, внешней политике и национальной безопас­ности.

Правительство и Пар­ламент получат новые полномочия, по сути планируется перезагрузка системы государственной власти. Но вместе с полномочиями приходит ответственность, а за ответственностью – политическая конкуренция. Понятно, что это будет сложный процесс. Именно поэтому за постом Президента остается роль верховного арбитра.

Все это означает не просто повышение статуса Парламента и усиление самостоя­тельности Правительства, это действительно реальная трансформация системы властных отношений в Казахстане, где Президент всегда являлся абсолютным политическим центром. При этом надо отметить, что наша страна останется президентской республикой.

«Народ, его мнение, его воля – это высшая санкция закона», написал некогда Алихан Букейханов. Как истинный национальный Лидер, Нурсултан
Назарбаев, реализуя эти непростые шаги построения уникальной государственной модели, в своем обращении выразил волю и мнение многих поколений. И знаменательно то, что в конце своего выступления Глава государства пригласил всех граждан Казахстана принять участие в обсуж­дении важных для страны изменений. Чтобы каждый имел возможность внести свой вклад в построение собственного независимого государства. Это и есть путь нации единого будущего. Государственная модель Нурсултана Назарбаева.

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