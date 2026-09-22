Опережая звонок: смартфоны и ИИ начали распознавать аварии с такси автоматически

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Современные цифровые алгоритмы и ИИ задействованы на всех этапах поездок в службе такси Yandex. На сегодня таким образом выявляется 24,3% инцидентов. Об этом на заседании Правительства сообщил генеральный директор Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов, сообщает Kazpravda.kz

«До поездки искусственный интеллект помогает проверять документы и обнаруживать подделки, а также оценивать сложность маршрута и учитывать опыт водителя. Во время поездки алгоритмы анализируют маршрут и остановки. По данным датчиков смартфона система может определить признаки возможного ДТП еще до обращения человека и инициировать процесс помощи», – отметил Тимур Шалекенов.

Кроме того, алгоритмы в круглосуточном режиме отслеживают отклонения от маршрута и необычные остановки транспортных средств, передавая данные команде безопасности, состоящей более чем из 40 специалистов. Общая статистика показывает, что 99,9% поездок проходят без происшествий, а количество ДТП в расчете на один миллион километров снизилось на 17%.

Отметим, что через сервисы Yandex сегодня работают сотни тысяч казахстанцев. За год количество платформенно занятых выросло примерно в четыре раза. С каждой поездки автоматически удерживаются необходимые социальные отчисления.

За 2024-2026 годы объем налогов и социальных платежей составил около 20 млрд тенге. То есть цифровая платформа одновременно дает человеку возможность заработка и обеспечивает прозрачность для государства.