Оперные певцы из Италии спели на казахском языке
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Это случилось на сцене Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, передает Kazpravda.kz
24 декабря 2023 года корпоративным фондом «Национальный Дельфийский Комитет» было организовано проведение концерта «UnAmoreCosiGrande» cучастием итальянских теноров Уго Тарквини, Джованни Мария Пальмиа, Джанни Леччезе, Алессандро Фантони и известного бандеониста Марио Стефано Пьетродарки.
Там же итальянские оперные певцы спели песню на казахском языке.
Также артисты из Апеннинского полуострова представили шедевры итальянской вокальной и инструментальной классики.