Оперные певцы из Италии спели на казахском языке

Это случилось на сцене Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, передает Kazpravda.kz

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24 декабря 2023 года корпоративным фондом «Национальный Дельфийский Комитет» было организовано проведение концерта «UnAmoreCosiGrande» cучастием итальянских теноров Уго Тарквини, Джованни Мария Пальмиа, Джанни Леччезе, Алессандро Фантони и известного бандеониста Марио Стефано Пьетродарки.

Там же итальянские оперные певцы спели песню на казахском языке.

Также артисты из Апеннинского полуострова представили шедевры итальянской вокальной и инструментальной классики.