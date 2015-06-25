Оперный певец Хворостовский отменил концерты из-за опухоли мозга

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все выступления до конца августа из-за диагностированной опухоли мозга, исполнитель начнет лечение на этой неделе и настроен очень оптимистично, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ИА "Новости-Казахстан".
"С глубоким сожалением сообщаем, что Дмитрий вынужден отменить все выступления с сегодняшнего момента до конца августа. Последнее время он страдает от серьезных проблем со здоровьем, а теперь у него диагностировали опухоль головного мозга", – говорится в аккаунте баритона в Facebook и на его официальном сайте.
"Хотя голос в нормальном состоянии, сильно затронуто его чувство равновесия. Дмитрий начнет лечение на этой неделе и по-прежнему настроен очень оптимистично", – говорится в сообщении.
На минувшей и этой неделе оперный певец должен был выступать в партии Риголетто в Венской опере, однако, как говорилось в сообщении театра, был заменен по причине "внезапной болезни".
На европейской оперной сцене Хворостовский дебютировал в Ницце, в партии Елецкого ("Пиковая дама" Чайковского), выступал на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден ("Пуритане" Верди), Ла-Скала ("Дон Карлос" Верди), Мариинском театре ("Пиковая дама" и "Царская невеста" Римского-Корсакова), Метрополитен-Опера ("Пиковая дама"), Венской опере ("Травиата" Верди). Хворостовский постоянно сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско, Роттердама. Хворостовский – лауреат Всесоюзного конкурса певцов имени Глинки (I премия, 1987), международного конкурса вокалистов в Тулузе (Франция, I премия, 1988). На телевизионном конкурсе "Би-Би-Си" в Кардифе (Великобритания, 1989) он был удостоен звания лучшего певца мира.