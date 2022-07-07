Оперштаб для помощи по выезду казахстанцев из Каракалпакстана создали в Узбекистане

В Узбекистане создан оперативный штаб для помощи казахстанцам, которые не смогли выехать из Каракалпакстана в связи с введением в регионе режима чрезвычайного положения, сообщает Kazpravda.kz.

"Информируем о том, что по решению вопросов оказания помощи гражданам Республики Казахстан, находящихся в Республике Каракалпакстан, организован оперативный штаб", - говорится в сообщении на Telegram-канале Министерства внутренних дел Узбекистана.

Напомним, несколько десятков граждан Казахстана не могут вернуться на родину из Узбекистана. Они уже несколько дней находятся на границе двух стран возле пункта пропуска "Даут-ата – Тажен", который был закрыт 1 июля.

"Деньги на исходе, еда и питье заканчиваются. Нам негде спать. Не знаем, к кому обращаться. Звонили в консульство Казахстана и Узбекистана, но никто не может помочь", – записали видеообращение с жалобами люди.

По их словам, из-за жары и переутомления у детей поднимается температура.

"Данная ситуация находится на особом контроле наших дипломатов в Узбекистане. Ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаем все усилия, чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию", – прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, отметив, что казахстанцев обеспечили трехразовым питанием и сейчас с ними поддерживается постоянная связь.

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане - автономной республике в составе Узбекистана - был введен режим ЧП с 3 июля по 2 августа из-за протестов, вспыхнувших в начале месяца. Позже власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки в Каракалпакстане.