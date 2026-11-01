Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы

Культура

Премьера стала результатом сотрудничества театра имени Абая с Королевским театром Реджо в Турине

Фото: МКИ

В Алматы на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая проходят премьерные показы оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке итальянского режиссёра Стефано Пода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Постановка стала первым масштабным совместным проектом театра имени Абая и Королевского театра Реджо в Турине, основанного в 1740 году. Ранее спектакль был представлен в Италии и на сцене Большого театра России.

Стефано Пода выступил не только режиссёром, но и хореографом, художником по сценографии, костюмам и свету. В постановке использованы современные сценические технологии, включая 3D-проекции. Специально для спектакля в Турине изготовили более трёх тысяч элементов костюмов.

«Впервые в истории Казахского национального театра оперы и балета имени Абая реализован масштабный международный проект в рамках творческого сотрудничества с Королевским театром Реджо в Турине. Ранее спектакль был представлен на сценах театра Реджо в Италии и Большого театра России. Теперь его новое сценическое прочтение увидели казахстанские зрители», — сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Главные партии исполнили солистка театра имени Абая Евгения Смольянина в роли Флории Тоски, Нуржан Бажекенов и Балуан Беркенов в роли Марио Каварадосси, а также народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов в роли барона Скарпиа. Главным дирижёром-постановщиком выступил Нуржан Байбусинов, главным хормейстером — Алия Темирбекова.

На премьерных показах присутствовали представители Министерства культуры и информации РК, дипломатического корпуса и творческой интеллигенции.

Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу подчеркнул значение совместных культурных проектов двух стран.

«Итальянское оперное искусство – не музыкальный экспонат. Это живое искусство, способное ставить острые вопросы о власти, свободе и человеческом достоинстве. Это искусство, у которого по-прежнему есть будущее – будущее, которое Италия и Казахстан стремятся строить вместе», — отметил дипломат.

Напомним, месяц назад министр культуры и информации Арман Кырыкбаев встретился в Астане со Стефано Пода. Стороны обсудили развитие культурного сотрудничества и новые совместные проекты.

Опера «Тоска», впервые представленная в Риме в 1900 году, рассказывает историю трагической любви, предательства и самопожертвования на фоне политических событий в Италии начала XIX века.

#Алматы #театр #постановка

Популярное

Все
Может ли работодатель штрафовать за опоздание разъяснили в Минтруда
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
В Алматы загорелось двухэтажное кафе: пожарные предотвратили взрыв
В горах Алматы спасатели помогли заблудившемуся туристу из России
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
Мастера и дизайнеры Мангистау представили свои работы в Астане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
В Алматы провели масштабную уборку горных ущелий
Железнодорожный вокзал Тараза открыли после реконструкции за 3,4 млрд тенге
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Из Гамбурга в Алматы доставили новый самолет Airbus
Олимпийские чемпионы из разных стран поздравили казахстанцев с Днем Республики
500 путевок в будущее: ко Дню Республики Qarmet и Allur предложат молодым казахстанцам новые карьерные возможности
В Костанайской области школьников будут знакомить с профессией прокурора
Циркачи трех стран выступили на благотворительном шоу в Астане
Андрей Чеботарев оценил основные показатели развития экономики Казахстана
Свыше 600 торговых объектов Казахстана участвуют в праздничных распродажах
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
Президент поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Казахстан предложил странам ШОС совместно развивать водосберегающие технологии
Молодым спортсменам в Казахстане упростили условия трудоустройства
Cколько можно сэкономить во время акций Republic Day и Bereke Fest
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Мастера и дизайнеры Мангистау представили свои работы в Аст…
Арман Кырыкбаев ознакомился с ходом реконструкции алматинск…
Молодые голоса республики
В Туркестане представили анимационный фильм о Ясауи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]