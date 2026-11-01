Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы

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В Алматы на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая проходят премьерные показы оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке итальянского режиссёра Стефано Пода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Постановка стала первым масштабным совместным проектом театра имени Абая и Королевского театра Реджо в Турине, основанного в 1740 году. Ранее спектакль был представлен в Италии и на сцене Большого театра России.

Стефано Пода выступил не только режиссёром, но и хореографом, художником по сценографии, костюмам и свету. В постановке использованы современные сценические технологии, включая 3D-проекции. Специально для спектакля в Турине изготовили более трёх тысяч элементов костюмов.

«Впервые в истории Казахского национального театра оперы и балета имени Абая реализован масштабный международный проект в рамках творческого сотрудничества с Королевским театром Реджо в Турине. Ранее спектакль был представлен на сценах театра Реджо в Италии и Большого театра России. Теперь его новое сценическое прочтение увидели казахстанские зрители», — сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Главные партии исполнили солистка театра имени Абая Евгения Смольянина в роли Флории Тоски, Нуржан Бажекенов и Балуан Беркенов в роли Марио Каварадосси, а также народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов в роли барона Скарпиа. Главным дирижёром-постановщиком выступил Нуржан Байбусинов, главным хормейстером — Алия Темирбекова.

На премьерных показах присутствовали представители Министерства культуры и информации РК, дипломатического корпуса и творческой интеллигенции.

Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу подчеркнул значение совместных культурных проектов двух стран.

«Итальянское оперное искусство – не музыкальный экспонат. Это живое искусство, способное ставить острые вопросы о власти, свободе и человеческом достоинстве. Это искусство, у которого по-прежнему есть будущее – будущее, которое Италия и Казахстан стремятся строить вместе», — отметил дипломат.

Напомним, месяц назад министр культуры и информации Арман Кырыкбаев встретился в Астане со Стефано Пода. Стороны обсудили развитие культурного сотрудничества и новые совместные проекты.

Опера «Тоска», впервые представленная в Риме в 1900 году, рассказывает историю трагической любви, предательства и самопожертвования на фоне политических событий в Италии начала XIX века.