Общество
ОПГ "Крыкбаевские": сотрудники КНБ задержали членов банды в Жамбылской области
Департаментом КНБ РК по Жамбылской области пресечена противоправная деятельность 4-х членов организованной преступной группы "Крыкбаевские", которые вымогали денежные средства у одного из представителей бизнес-среды региона под угрозой физической расправы, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщила пресс-служба КНБ РК, 21 мая в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, после получения вымогаемой суммы, двое участников ОПГ "Р" и "Д" были задержаны с поличным. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе дальнейших мероприятий 23 и 24 мая установлены и задержаны еще 2 члена ОПГ, причастные к данному преступлению.

ДКНБ проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что 15 мая 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы вынесен приговор лидеру ОПГ "Алиевские" Кадыру Алиеву, а также участникам преступной группы Ансару Дартаеву, Дмитрию Терешину и Ерсену Жумабаеву.

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