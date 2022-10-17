ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области пресекли деятельность преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала мая этого года ОПГ из 5 жителей Шуского района заготавливала, транспортировала и сбывала марихуану и гашиш в другие регионы страны.

14 октября после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий всех участников организованной преступной группы задержали. В ходе обысков изъяли крупную партию наркотиков – свыше 100 кг, автомат АКСУ и более 30 патронов калибра 5,45 мм.

Начаты досудебные расследования по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, 16 октября сотрудники ДП Жамбылской области в Таразе обнаружили схрон оружия: автомат Калашникова, двуствольное охотничье ружье ТОЗ-63, обрез двуствольного ружья 16 калибра ИЖ-58 и свыше 90 патронов калибра 5.45. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Всего с начала года в Жамбылской области из незаконного оборота изъято 605 единиц огнестрельного оружия, из них 376 похищенных из объектов органов внутренних дел, еще 229 относятся к иному криминальному оружию. Изъято 130 автоматов, 219 различных пистолетов (в том числе 60 ПМ), 7 гранатометов, пулемет, 58 нарезных и 190 гладкоствольных ружей, 154 гранаты и 22 990 боеприпасов.