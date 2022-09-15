Фото: polisia.kz
Происшествия
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела

Министерство внутренних дел Казахстана задержало преступную группу из 11 человек за торговлю людьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Шымкенте полиция расследует уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничества, а также торговли людьми для сексуальной эксплуатации.

В ходе расследования установлено, что ОПГ «работала» в Шымкенте, Туркестане и Таразе. Ее организаторы – 3 сестры, которые вместе с доверенными людьми координировали преступную деятельность.

Угрозами и шантажом, «штрафами» за малейшие провинности они принуждали своих жертв к употреблению синтетических наркотиков и сексуальным услугам за вознаграждение, а также различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты).

Часть членов группы – «вербовщики» – занималась поиском молодых женщин и девушек, затем, войдя к ним в доверие, вербовала для сексуальной эксплуатации. Жертв находили через социальные сети в Караганде, Семее, Атырау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Туркестанской области, при этом расходы на билеты и проживание им оплачивала сама преступная группа.

Другие участники ОПГ исполняли роль «администраторов» и «операторов-кассиров»: следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали клиентов, которых находили по объявлениям в Интернете.

Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодня, составляет около 150 млн тенге.

Всего жертв сексуального трафика 14. Они в возрасте от 17 до 25 лет, несовершеннолетних – 6.

Девушек держали на съемных квартирах, где заставляли заниматься проституцией. Также их возили в гостиницы и сауны с личным сопровождением.

Родным девушки говорили, что подрабатывают нянями. В некоторых случаях члены ОПГ ездили «для знакомства» к родным девушек, убеждали их, что являются родителями детей, которым нужны няни.

Всего задержаны 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе Шымкента.

По данному факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: 2 факта по статье 262 частям 1, 2 УК (Создание и участие в ОПГ), 5 – по статье 128 (Торговля людьми), 5 – по статье 134 части 3 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), 2 – по статье 308 (Вовлечение в занятие проституцией), 3 – по статье 309 (Притоносодержание и сводничество) и 1 факт – по статье 297 (Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).

Расследование продолжается.

 

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