ОПГ во главе с экс-акимом незаконно продавала земельные участки в Алматинской области

В Алматинской области организованная преступная группа под руководством бывшего акима сельского округа незаконно продали почти 200 земельных участков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.
со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.
"Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области, бывших главных специалистов ГУ "Аппарат акима Панфиловского сельского округа Талгарского района" по подозрению в совершении в участии в организованной преступной группе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что они действовали незаконно в период времени 2015-2019 гг. в составе организованной преступной группы под руководством бывшего акима Панфиловского сельского округа.
"В окрестностях села Кызылту Талгарского района и аэропорта города Алматы путем предварительного незаконного изъятия из земель государственного фонда распродали в пользу потенциальных покупателей 191 земельный участок для строительства жилых объектов общей площадью 12,733 га, тем самым причинив тяжкий вред охраняемым интересам государства. Расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом", – дополнили в ведомстве.