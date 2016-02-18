​Опираться на успешные примеры

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между академией и ЕБРР в вопросе разработки совместных образовательных программ для работников госорганов, квазигосударственного сектора и бизнес-структур Казахстана. В данных программах будет использован передовой опыт банка в реализации инвестиционных проектов и программ, предложены методы и механизмы по привлечению ведущих иностранных инвесторов, лучшие инструменты проектного менеджмента, рассмотрены процедуры финансирования малого и среднего бизнеса, вопросы развития инфраструктуры.

Кроме того, заместитель директора ЕБРР по Казахстану доктор экономики Оксфордского университета Агрис Прейманис прочитал для магистрантов и док­торантов академии лекцию на тему «Региональные экономические перспективы».