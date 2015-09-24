Опираясь на исторический опыт Свежий выпуск 745 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

О подготовке к масштабному мероприятию рассказал ректор Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова Бейбит МАМРАЕВ.

– Глава государства на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, подчеркнул важность научного подхода к изучению истории. Слова ­Нурсултана Назарбаева о том, что мы еще глубже ознакомились с историей нашего народа, вспомнили прошлое, сделали прогноз на будущее, подчеркивают важность той большой работы, которая ведется научным и экспертным сообществом. Президент выразил надежду, что труд историков, культурологов, ученых даст толчок для новых открытий, а также внесет большой вклад в патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения.

– Какой круг вопросов намерены охватить участники конференции, организованной Министерством образования и науки, акиматом Атырауской области совместно с ведущим университетом региона?

– Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов истории Казахского ханства, важнейших исторических фактов и проблем, роли исторических личностей. Ученые постараются дать экспертную оценку малоизвестным страницам отечественной истории, процессам становления нации, методологии изучения развития государства. Также мы намерены обсудить современный этап истории Казахстана в свете реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Основные направления работы конференции – «550 лет образования Казахского ханства. Новые подходы в методологии изучения и методике преподавания отечественной истории», «Роль Первого Президента Казахстана – Лидера нации Н. А. Назарбаева в становлении Республики Казахстан. 20-летие Конституции РК», «Пять институциональных реформ в процессе вхождения Казахстана в число 30 развитых государств. Реализация национальной идеи «Мәңгілік Ел», «Политика Казахстана в обеспечении региональной энергетической и водной безопасности», «Древние города Казахстана. Археологические изыскания и проблема сохранности исторических памятников».

– Солидный разрез тем предполагает соответствующий уровень участников, среди которых заявлены известные ученые, государственные и общественные деятели Казахстана и зарубежных стран, представители общественных объединений...

– Внимание исторической науки, причем не только отечественной, обращено на наше молодое государство, ставшее полноценным участником международной жизни за столь короткий срок. В связи с этим мы пригласили ученых, долгие годы изучающих Казахстан. Например, профессор университета Дели Хайдар Мансура будет говорить о происхождении казахов в свете новых источников. Профессор Национального института восточных языков и цивилизаций (Франция) Пужол Катрин выступит с оригинальным докладом «Бесподобная история Казахстана, или Как хорошо быть пост-номадским государством в текущей глобализации». Профессор, президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М. Ломоносова, тюрколог Михаил Мейер намерен поднять вопрос о значении Евразии в мировой истории.

– Экспертный взгляд зарубежных специалистов поможет дать объективную оценку обсуждаемым процессам. А с чем выступят казахстанские ученые?

– Казахстанская наука знает немало имен выдающихся историков и исследователей, многие из которых подверглись гонениям. Приведу пример замечательной личности Ермахана Бекмаханова, который на основе документов, архивных данных и других материалов в 1947 году издал моно­графию «Казахстан в 1920–1940 годы XX столетия». За этот труд он был репрессирован. Однако эту работу достойно продолжает его дочь Наиля Бекмаханова, ныне профессор Института российской истории РАН. Она расскажет об истории, отраженной в трудах Е. Бекмаханова и М. Вяткина. Не менее интересным ожидается доклад профессора, директора Института востоковедения имени Р. Сулейменова Абсаттара хаджи Дербисали.

Примечательно, что приглашение принять участие в конференции приняли послы, которые нередко посещают наш университет и помогают налаживать и поддерживать сотрудничество с зарубежными вузами. Среди них – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Казахстане Фостер Гултом, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Казахстане Христиан Камилл. Уже много лет сотрудничает с университетом генеральный консул Азербайджана в Казахстане Рашад Мамадов, по чьей инициативе в нашем вузе открыли специальный кабинет изучения азербайджанской культуры. Кроме того, примут участие в конференции депутаты Парламента, в частности, сенатор Сарсенбай Енсегенов, который является председателем ассоциации выпускников АГУ имени Х. Досмухамедова.

– Какая задача стоит перед экспертным и научным сообществом?

– Путь в 550 лет был наполнен трудом, боями, свершениями и заботами наших предков о будущем. Этот путь не был легким, не был гладким, но дал результат – родился новый казахский мир со своим космосом, кочевой культурой, глубочайшей философией, особенными ценностными ориентирами, менталитетом. История всегда дает шанс любому этносу. Этот шанс не был упущен, и во главе с Президентом построено государство, с которым сегодня считаются в мире. Государство, народ которого взял из прошлого опыт терпимости и готов, как его предки-кочевники, усвоить все новое и прогрессивное.

Часто говорят о вековой мудрости евреев, трудолюбии немцев, жизнелюбии французов. Менталитет казахов основан на умении терпеть лишения, не теряя оптимизма, веры в будущее своего народа как единой общности. История – это всегда множество шансов, из которых реализуется один. Наша задача – увидеть и реализовать тот путь в будущее, который позволит, сохраняя и используя наше наследие, стать ведущим игроком современного мира. Нам предстоит, опираясь на исторический опыт, синтезировать лучшее из восточной и западной культур, как это делали всегда кочевники Великой степи.

– Вы также будете принимать поздравления в связи с 65-летием университета...

– Поздравления будет принимать весь коллектив, который трудится в вузе. Сегодняшняя история университета – результат многолетней работы профессорско-преподавательского состава. Благодаря профессиональным работникам науки и образования был заложен мощный фундамент, на котором сегодня развивается наш университет, по праву называемый ведущим вузом региона.

К слову, от имени вуза в день светлого праздника Курбан айт мы накрываем дастархан, где гостям конференции будут представлены национальные кухни этносов, проживающих в Казахстане. Мы еще раз продемонстрируем многообразие культур и единство народа.