Опий служит террористам

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП
По его словам, экстремисты активно участвуют в выращивании опийного мака, производстве и транспортировке зелья. «В результате проведенного расследования достоверно установлено: порядка 2 млрд долларов от продажи наркотиков поступают из Афганистана на финансирование движения «Талибан» в Пакистане, – подчеркнул чиновник. – Эти деньги используются для оснащения боевиков, организации террористических атак». В министерстве по борьбе с наркотиками также сообщили, что афганские посевы опийного мака в 2014 году составили более 220 тыс. гектаров.
Согласно оценкам экспертов, на которые ссылается ТАСС, между террористическими организациями в Афганистане идет активная борьба за право контролировать наркотрафик. В 2014 году к этому противостоянию присоединилась экстремистская группировка «Исламское государство».
По данным ООН, Афганистан производит более 80% всех опиатов в мире.

Рассчитана цена конфликта
Благодаря завершению палестино-израильского конфликта путем создания «двух государств для двух народов» Израиль получит более 120 млрд долларов за десять лет. В свою очередь Палестине за аналогичный период времени достанется 50 млрд, а ВВП страны на душу населения увеличится примерно на 36%. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного экспертами RAND Corporation.
С другой стороны, обострение ситуации грозит Израилю потерей за десять лет около 250 млрд долларов, а Палестине – снижением подушевого ВВП на 46%. Кроме того, ученые спрогнозировали последствия от ненасильственного сопротивления палестинцев и растущего давления со стороны международного сообщества на еврейское государство. При таком варианте событий Палестина потеряет 12 млрд долларов, а Израиль – 80 млрд.
По словам одного из руководителей научной работы Чарльза Райса, решение «два государства для двух народов» – наиболее выгодное для обеих сторон.

Венгрии мигранты не нужны
Правящая партия Венгрии «Фидес» собирается разработать законопроект о закрытии южных рубежей страны от потока нелегальных мигрантов, передает Reuters. В частности, планируется ужесточить контроль на границе с Румынией, Сербией и Хорватией.
«Мы собираемся принять закон, согласно которому те, кто приедет из безопасных транзитных стран, не смогут просить убежища в Венгрии», – заявил глава «Фидес» Антал Роган. Он пояснил, что жизни людей, находящихся в Сирии, подвержены опасности. Однако те, кто уже добрался до границ Греции, Сербии или какой-либо другой европейской страны, должны просить предоставить им убежище именно в этих государствах.
По информации агентства, на прошлой неделе в разных городах страны появились плакаты: «Если вы приехали в Венгрию, то не сможете отнять работу у граждан государства». Как сообщил Роган, только с января по май 2015 года венгерскую границу нелегально пересекли 50 тыс. мигрантов, в то время как за весь 2014-й их число составило 43 тыс. человек. В основном они приезжают из Косова, Афганистана и Сирии.

Радиологическая угроза
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что действующая на территории Сирии и Ирака террористическая группировка «Исламское государство» прилагает усилия к созданию радиологического оружия.
В захваченных городах Ирака и Сирии боевики собирают в медицинских учреждениях и научных центрах радиоактивные материалы, в связи с чем «возникают опасения об их стремлении сделать большую «грязную бомбу», цитирует главу австралийского МИДа газета Australian.
В конце минувшей недели, как сообщает ТАСС, Бишоп также сообщила о попытках ИГ получить в свое распоряжение химическое оружие. С этой целью экстремисты «вербуют опытных ученых и специалистов, в том числе из стран Запада». По данным главы МИД Австралии, боевики ИГ «уже использовали хлор при атаках на территории Ирака».

Проблема № 1
Власти Омана намерены в ближайшее время пробурить несколько новых скважин пресной воды, которые, как ожидается, значительно компенсируют ее дефицит в стране.
Как сообщает ТАСС, продуктивность скважин, которые начнут действовать в столице султаната, составит примерно 159 млн литров воды в день. Кроме того, государственное управление по энергетике и водным ресурсам начало экспериментальные работы над опреснителем. Он, по прогнозам, будет запущен в ближайшие два месяца.
До настоящего момента проблему нехватки воды власти страны решали посредством сбора и накопления осадков, в частности, специальные цистерны распределены по нескольким районам столицы. Самый серьезный кризис в связи с дефицитом пресной воды возник в мае прошлого года, когда произошел сбой на заводе по опреснению Сухар. Это коснулось жителей сразу трех провинций.
Дефицит пресной воды на фоне ее скудных природных запасов – общая проблема для всех стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. При этом регион страдает не только от недостатка воды, но и от неэффективного использования водных ресурсов.

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