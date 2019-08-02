Оплачиваемую стажировку обеспечит выпускникам акимат Нур-Султана

Общество
Организацией "Молодежная практика" при Управлении занятости и социальной защиты организована оплачиваемая стажировка для безработных из числа выпускников колледжей и высших учебных заведений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Целью программы является создание условий для получения первоначального опыта работы, повышения квалификации, повышения конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.
Оплата труда участников молодежной практики осуществляется за счет бюджетных средств, срок участия составляет не более 6 месяцев. Месячная заработная плата составляет 70 139 тенге. Молодежная практика организуется у работодателей, независимо от форм собственности.
Отметим, что с начала текущего года 591 выпускник учебных заведений участвует в молодежной практике. В 2019 году планируется охватить данной программой 1200 выпускников.
Контактные данные: 57-88-86, по адресу Бейбитшилик, 25 ДЦ "Өркен".
Целью программы является создание условий для получения первоначального опыта работы, повышения квалификации, повышения конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.
Оплата труда участников молодежной практики осуществляется за счет бюджетных средств, срок участия составляет не более 6 месяцев. Месячная заработная плата составляет 70 139 тенге. Молодежная практика организуется у работодателей, независимо от форм собственности.
Отметим, что с начала текущего года 591 выпускник учебных заведений участвует в молодежной практике. В 2019 году планируется охватить данной программой 1200 выпускников.
Контактные данные: 57-88-86, по адресу Бейбитшилик, 25 ДЦ "Өркен".