Общество
Оплата ЕСП стала доступна через SMS
Екатерина Елисеева
Абоненты KCell и Beeline теперь смогут оплачивать Единый совокупный платеж через SMS, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК. 

"Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 5505 с текстом "gorodesp ИИН" (для жителей городов республиканского значения, столицы и областного значения) и "seloesp ИИН" (для жителей других населенных пунктов). Например: gorodesp 1234567890", – сообщает пресс-служба МТСЗН РК. 

Периодом платежа будет текущий месяц. Комиссия составляет 100 тенге.

Размер платежа для жителей Астаны, Алматы, Шымкента, а также областных центров составляет 1 МРП, в 2019 году - это 2 525 тенге. Для жителей всех других населенных пунктов размер ЕСП составляет 0,5 МРП, или 1 262,5 тенге.

Единый совокупный платеж предназначен для физических лиц, которые осуществляют деятельность в целях получения дохода, при соблюдении следующих условий:

1) не используют труд наемных работников;
2) оказывают услуги для физических лиц.

При этом предельный доход за календарный год не должен превышать 1 175 МРП в год (в 2019 году - 2 миллиона 966 тысяч 875 тенге).

ЕСП не распространяется на граждан, которые:

1) оказывают услуги на территории торгово-развлекательных центров;
2) занимаются частной практикой;
3) предоставляют помещения в аренду, за исключением жилища;
4) являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением оралманов;
5) имеют регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП).

Уплата Единого совокупного платежа также доступна наличным или безналичным расчетом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".

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