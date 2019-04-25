Оплата ЕСП стала доступна через SMS

Абоненты KCell и Beeline теперь смогут оплачивать Единый совокупный платеж через SMS, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
"Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 5505 с текстом "gorodesp ИИН" (для жителей городов республиканского значения, столицы и областного значения) и "seloesp ИИН" (для жителей других населенных пунктов). Например: gorodesp 1234567890", – сообщает пресс-служба МТСЗН РК.
Периодом платежа будет текущий месяц. Комиссия составляет 100 тенге.
Размер платежа для жителей Астаны, Алматы, Шымкента, а также областных центров составляет 1 МРП, в 2019 году - это 2 525 тенге. Для жителей всех других населенных пунктов размер ЕСП составляет 0,5 МРП, или 1 262,5 тенге.
Единый совокупный платеж предназначен для физических лиц, которые осуществляют деятельность в целях получения дохода, при соблюдении следующих условий:
1) не используют труд наемных работников; 2) оказывают услуги для физических лиц.
При этом предельный доход за календарный год не должен превышать 1 175 МРП в год (в 2019 году - 2 миллиона 966 тысяч 875 тенге).
ЕСП не распространяется на граждан, которые:
1) оказывают услуги на территории торгово-развлекательных центров; 2) занимаются частной практикой; 3) предоставляют помещения в аренду, за исключением жилища; 4) являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением оралманов; 5) имеют регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП).
Уплата Единого совокупного платежа также доступна наличным или безналичным расчетом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".