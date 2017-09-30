Оплату за проезд в общественном транспорте предложили включить в счета за комуслуги в Астане

фото ТОО "Астана LRT"
ТОО "Астана LRT" выступило с предложением включить в счета за коммунальные услуги оплату за проезд в общественном транспорте, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на сообщение пресс-секретаря компании Аскара Атагулина, размещенном в социальной сети Facebook.
В своем посте он отметил, что, учитывая положение общественного транспорта и в рамках борьбы с теневой экономикой, Астана LRT разработала революционную модель оплаты проезда в общественном транспорте.
"Данный проект подразумевает бесплатный проезд в общественном транспорте по г. Астане всем: как горожанам, так и гостям города. Ежемесячная оплата будет проводиться в размере 1,7 МРП с квартиры, частного дома или объекта ЖКХ, где потенциально могут быть прописаны люди, вне зависимости от их количества", – написал Аскар Атагулин.
Стоит отметить, что 1,7 МРП (месячный расчетный показатель) составляет в Казахстане на сегодняшний день 3 857 тенге.
По его словам, данный сбор на развитие города будет проводиться через "Астана ЕРЦ", то есть в квитанцию будет добавлена графа "Развитие города".
Пресс-секретарь подчеркнул, что эта инициатива является только предложением и одним из предложенных вариантов, вынесенных на общественное обсуждение.
В проекте также прописано, что если собственником недвижимости является человек, которому полагается льготный проезд, то его это никак не затронет. Однако если льготник прописан у детей или родственников, тогда собственник квартиры будет платить данный сбор.
"С учетом всех сегодняшний реалий пришло то время, когда нам всем нужно выводить столицу на еще более высокий уровень, и тем самым быть примером для других городов нашего государства, ведь мы столица и мы готовы", – заключил Атагулин.