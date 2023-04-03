Оплот морских границ

– Какое место отводится казахстанским Военно-морским силам в Военной доктрине?

– В первую очередь это защита суверенитета и государственных интересов Казахстана в Каспийском море. В Военной доктрине отмечена необходимость защиты национальных интересов государства в территориальных водах и в казахстанской части континентального шельфа Каспийского моря. Военно-морские силы выполняют широкий спектр задач по защите неприкосновенности и территориальной целостности государства в казахстанской акватории Каспия.

– Что собой представляет сегодня этот вид Вооруженных сил РК?

– В Казахстане созданы мобильные, технически оснащенные современным вооружением и техникой Военно-морские силы, способные защищать национальные интересы республики в Кас­пийском море. Военно-морские силы ВС РК занимают достойное место в расстановке сил среди прикаспийских стран и являются гарантом стабильности в регионе. В рамках оперативной подготовки военные моряки участвуют в различных учениях.

С 2015 года Военно-морские силы ежегодно участвуют в Армейских международных играх. По итогам соревнований экипажи постоянно занимают призовые мес­та. На последних соревнованиях российские адмиралы и зарубежные наблюдатели дали высокую оценку морской подготовке казахстанцев, практике управления кораблем в различных условиях плавания, по достоинству отметили умение казахстанских моряков грамотно вести учебно-боевые действия как одиночно, так и в составе группы кораблей.

Из девяти номинаций в пяти военные моряки Казахстана приз­наны лучшими. Среди них – офицеры Рустам Жунусов, Руслан Яхъяров, Рауан Ергебеков, Азамат Кадыров, Аскер Байджигитов, старшины Рустам Бекбусинов, Саламат Мдуаров, Алый Абиев, Азат Амир и другие.

На вооружении Военно-морских сил стоят современные корабли отечественного и зарубежного произ­водства. Экипажи казах­станских Военно-морских сил участвуют в военных учениях как на территории Казахстана, так и за ее пределами. Проводимые учения показывают, что Военно-морские силы Казах­стана готовы к выполнению поставленных задач и к защите государственных интересов на море.

Кораблями командуют офицеры, прошедшие обучение в ведущих военных учебных заведениях России, Германии, Китая, Турции и Южной Кореи. Кроме того, в городе Актау функционирует учебный центр Военно-морских сил. Служба в морском флоте по плечу только сильным и стойким людям, тем, кто знает ценность воинской дружбы и строгой дисциплины, кто каждый день показывает примеры высокой боевой выучки. Эти качест­ва позволяют военным морякам решать самые сложные задачи по обеспечению обороноспособности Республики Казахстан.

– Много ли военно-морских специалистов надо такому сухопутному государству, как Казахстан?

– Называть Казахстан сухопутным государством будет ошибочно. Достаточно взглянуть на карту и убедиться, что среди пяти прикаспийских государств у нас самая протяженная морская граница.

Имея самое протяженное морс­кое побережье на Каспийском море, мы должны решать задачи обеспечения военной безопаснос­ти на морских направлениях и защиты национальных интересов в Каспийском регионе. Поэтому на постоянной основе должны держать там группировку Военно-морских сил, обеспечивающую выполнение поставленных командованием задач.

– Какие задачи стоят перед Военно-морскими силами Казахстана?

– Военно-морские силы нашей страны выполняют многообразные задачи. Это прежде всего охрана и оборона стратегически важных объектов в казахстанском секторе Каспийского моря – портов Актау, Баутино, Курык, искусственных островов, трубопроводов и месторождений углеводородов. Никогда не сходило с повестки дня значение обеспечения навигационной безопасности.

Тридцать лет назад Военно-морские силы были новым для Казахстана видом Вооруженных сил, который необходимо было развивать. И хотя охрана и оборона стратегически важных объектов со стороны моря всегда остается одной из главных задач Военно-морских сил, немаловажно также навигационно-гидро­графическое обеспечение безопас­ности мореплавания. Ведь 30 лет назад в казахстанской акватории находилось максимум четыре десятка судов различного класса. На сегодня у наших берегов постоянно курсирует несколько сотен плавсредств. Поэтому для дальнейшего развития гидрографической службы была проведена модернизация пяти маяков, установлено самое современное оборудование.

ВМС Вооруженных сил Казахстана вот уже 30 лет выполняют задачи по защите неприкосновенности государственной границы, территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря. Осуществляют навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания. При возникновении чрезвычайных ситуаций военные моряки могут вести поисково-спасательные работы во взаимодействии с МЧС РК, оказывают помощь государственным органам страны при осуществлении ими природо­охранных и контрольных функций, а также при ликвидации последст­вий экологических бедствий и катастроф на море.

– Какие средства для этого необходимы?

– На сегодня тенденция развития флотов подтверждает необходимость создания многоцелевых морских платформ, которые можно при необходимости переориентировать для выполнения широкого спектра задач. Это исключает необходимость строи­тельства кораблей различных классов, перейдя к строительству одного универсального.

Для казахстанских Военно-морс­ких сил в условиях Каспийского моря нужны корабли, способные поражать надводные, наземные и подводные цели.

– В какой мере предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса участвуют в оснащении Военно-морс­ких сил страны?

– Строительство в Республике Казахстан кораблей началось с постановления Правительства «О кораблестроительной прог­рамме РК» от 19 июля 1993 года. В нем уральский завод «Зенит» был определен как головной строи­тель катеров и кораблей. Ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангыстау» в период с 2012 по 2017 год были построены в Казахстане на этом заводе и введены в состав ВМС Вооруженных сил. Рес­публика Казахстан стала третьей страной прикаспийского региона после России и Ирана, способной строить на национальных верфях боевые корабли.

Первый отечественный ракетно-артиллерийский корабль – «Казахстан». Он стал семнадцатым по счету судном, сошедшим со стапелей завода по кораблестроительной программе. Этот корабль кардинально отличался от всех ранее построенных своим вооружением. В отечественном ОПК можно отметить выпускаемые уральским судостроительным заводом «Зенит» многофункциональные модернизированные боевые корабли с новым вооружением.

– Расскажите, пожалуйста, о военном сотрудничестве с другими странами.

– В 2017 году с официальным визитом Военно-морские силы Казахстана посетили главнокоман­дующие ВМС Южной Кореи адмирал Джон Хо Соб и Исламской Республики Иран адмирал Хабибулла Саяри.

В апреле 2017-го в целях развития двустороннего сотрудничества между Военно-морскими силами РК и Исламской Республикой Иран отряд кораблей ВМС Ирана в сос­таве ракетного корабля «Пейкан» и эскадренного миноносца «Дамаванд» вошел в порт Актау. Позже, в сентябре этого же года, отряд кораблей наших ВМС с ответным неофициальным визитом в сос­таве ракетно-артиллерийских кораблей «Сарыарка» и «Орал» совершил поход в Иран с заходом в порт Энзели.

В сентябре 2017 года в рамках развития двустороннего сотрудничества между Военно-морскими силами Казахстана и Военно-морс­ким флотом России осуществлен неофициальный визит отряда кораблей Каспийской флотилии Российской Федерации.