Медработников наказали за условия хранения таблеток и психоактивных веществ

В 2024 году полицейские выявили 38 уголовных и 633 административных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами в легальном обороте.

Фото: Polisia.kz

226 медицинских работников привлекли к ответственности за нарушения в сфере обращения с наркотическими средствами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В 2024 году органами внутренних дел проведено три республиканских оперативно-профилактических мероприятия «Дәрмек», в ходе которых выявлено 38 уголовных и 633 административных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами в легальном обороте.

Среди них 46 случаев незаконной фармацевтической деятельности, 260 нарушений ее правил и обращения лекарственных средств. Более 500 должностных лиц, включая 226 медицинских работников, привлечены к административной ответственности.

В Туркестанской области задержан 48-летний водитель, у которого в автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с коробками.

В результате осмотра было изъято почти 2 500 таблеток «трамадол», приобретенных в одной из крупных аптечных сетей по поддельным рецептурным бланкам.

Данный препарат относится к наркотикам опиоидной группы и включен в список наркотических веществ.