​Опора мира – женщины

Свежий выпуск
470
Светлана АБЕНОВА

Когда объявили торжественную церемонию награждения и на сцену стали подниматься представительницы прекрасной половины человечества, участники форума поддержали их выход бурными аплодисментами, ведь о вкладе в развитие региона каждой из отмеченных премией акима области женщин восточноказахстанцы знают не понаслышке.

В их числе хозяйка подземной чудо-теплицы села Украинка Людмила Земляная, личным примером доказавшая окружаю­щим, что возраст не помеха для реализации самой смелой мечты. Вместе с супругом они решились открыть собственное дело ближе к пенсии. Примечательно то, что до Земляных никто в стране прежде не возводил тоннельные теплицы, в основе которых лежит принцип теплонасосов. Здесь даже в лютые морозы на глубине 2,5 м благоухают кофейные и миртовые деревья, лимоны, бананы, хурма, инжир и другие экзотические растения.

Когда приходит время праздников, значимых семейных мероприятий, жители областного центра, как правило, обращаются за подарками к Людмиле Дмитриевне Земляной. Стало традицией, к примеру, приобретать у радушной хозяйки «умной» теплицы в подарок новобрачным вечнозеленый мирт – символ плодородия и здоровья.

В номинации «Лидерство и успешное руководство» премия акима области вручена также директору Восточно-Казах­станской областной библиотеки Хабибе Акжигитовой, отдавшей любимому делу 33 года жизни. И не далее как нынешним летом в Усть-Каменогорск приезжали представители всех регионов страны для приобщения к инновационному опыту одной из лучших библиотек страны. Среди награжденных – директор школы искусств села Калбатау Жарминского района Эльмира Артамбаева, ветеран труда из Семея Гульбану Кусаинова, директор детского дома «Уміт» Майра Бейсеканова и другие известные на востоке и далеко за пределами региона женщины, жизненный и трудовой путь которых служит мощным вдохновляющим стимулом для окружающих. В рамках работы форума состоялось заседание областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Фантазия – главное оружие артиста
Живет такой парень
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
От форпоста до областного центра
Двойной праздник
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Здравствуй, «миллионер»!
Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

Нас стало больше!
Оживить экономику
Поторопились с ремонтом
Привлекать инвестиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]