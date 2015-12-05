​Опора мира – женщины

Когда объявили торжественную церемонию награждения и на сцену стали подниматься представительницы прекрасной половины человечества, участники форума поддержали их выход бурными аплодисментами, ведь о вкладе в развитие региона каждой из отмеченных премией акима области женщин восточноказахстанцы знают не понаслышке.

В их числе хозяйка подземной чудо-теплицы села Украинка Людмила Земляная, личным примером доказавшая окружаю­щим, что возраст не помеха для реализации самой смелой мечты. Вместе с супругом они решились открыть собственное дело ближе к пенсии. Примечательно то, что до Земляных никто в стране прежде не возводил тоннельные теплицы, в основе которых лежит принцип теплонасосов. Здесь даже в лютые морозы на глубине 2,5 м благоухают кофейные и миртовые деревья, лимоны, бананы, хурма, инжир и другие экзотические растения.

Когда приходит время праздников, значимых семейных мероприятий, жители областного центра, как правило, обращаются за подарками к Людмиле Дмитриевне Земляной. Стало традицией, к примеру, приобретать у радушной хозяйки «умной» теплицы в подарок новобрачным вечнозеленый мирт – символ плодородия и здоровья.

В номинации «Лидерство и успешное руководство» премия акима области вручена также директору Восточно-Казах­станской областной библиотеки Хабибе Акжигитовой, отдавшей любимому делу 33 года жизни. И не далее как нынешним летом в Усть-Каменогорск приезжали представители всех регионов страны для приобщения к инновационному опыту одной из лучших библиотек страны. Среди награжденных – директор школы искусств села Калбатау Жарминского района Эльмира Артамбаева, ветеран труда из Семея Гульбану Кусаинова, директор детского дома «Уміт» Майра Бейсеканова и другие известные на востоке и далеко за пределами региона женщины, жизненный и трудовой путь которых служит мощным вдохновляющим стимулом для окружающих. В рамках работы форума состоялось заседание областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.