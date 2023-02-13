Опоры партнерства

Свежий выпуск
45
Жанар Тулиндинова, политический обозреватель

Проходящий в Туркестане Межпарламентский форум стран Центральной Азии – первое мероприятие в таком формате. Впервые инициатива о проведение форума парламентариев Центральной Азии была озвучена на консультативной встрече президентов стран Центральной Азии в июле 2022 года.

Следует отметить интенсификацию межгосударственного политического диалога в Цент­ральной Азии в последние годы. Растет число взаимных визитов и встреч как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Напомню, что в октябре прошлого года в Астане прошли два саммита стран Центральной Азии плюс Россия и ЕС.

Межпарламентское сотрудничество – еще один важный трек многостороннего центральноазиатского взаимодействия. Сегодня, когда мы наблюдаем беспрецедент­ное геополитическое обострение, кровопролитные конфликты, недостаточную эффективность глобальных международных институтов по поддержанию мира и безопасности, возрастает значение регио­нализации. На этом этапе важно, чтобы Центральная Азия позицио­нировала себя во внешнем мире как единый регион с едиными интересами, способный выработать общие ответы на внешние вызовы.

Эти идеи отнюдь не новы. Постсоветский период развития отмечен попытками создания цент­ральноазиатскими странами действенных межгосударственных структур. Сначала единой экономической зоны, получившей название Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество. А затем – политического образования в формате Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества.

Однако эти форматы не выдержали испытания временем и в середине 2000-х годов были поглощены надрегиональной организацией – Евразийским экономическим сообществом.

Долгие годы диалог в Цент­ральной Азии строился в формате 5+1 – центральноазиатская пятерка и внешний игрок, будь то Россия, США, ЕС. Тем самым интересы этих государств рассматривались сквозь призму интересов мировых держав.

Сегодняшний кризис системы международных отношений предоставляет региону шанс на осознание своей субъектности на мировой арене, на формирование общего центральноазиатского экономического и политического пространства.

Если говорить о наиболее перс­пективных направлениях сотрудничества парламентариев пяти центральноазиатских стран, то это, прежде всего, обмен опытом законотворчества. У Казахстана есть наработки по политическим реформам, законодательному обеспечению защиты прав человека, экономической и социальной модернизации. Речь может идти о гармонизации и сближении национальных законодательств, в том числе путем разработки модельных законов.

Страны Центральной Азии обладают схожей экономической и социальной структурой, поэтому у нас много общих проблем. Наши страны сталкиваются с необходимостью диверсификации структур экономики, индустриализации и технологического развития, обновления энергетической, транспортной и жилищной инфраструктуры, качественной урбанизации и управления миграционными потоками, рационального использования водных ресурсов, преодоления социальных и демографических вызовов.

Важным направлением сотрудничества наших стран является развитие сети торгово-экономических и логистических хабов в приграничных районах. Они могут стать точками роста взаимной торговли и совместной инвестиционной деятельности.

Наконец, усилия парламентариев цент­ральноазаитских стран могут быть направлены на решение общей для Центрально-Азиатского региона водной проблематики. В этом направлении есть позитивная динамика. В частности, казахстанские и узбекские парламентарии разработали совместные шаги по решению проблем Арала, смягчения последствий его усыхания и недопущения обмеления части Аральского моря.

Надеемся, что Межпарламентский форум стран Центральной Азии станет традиционным и сыграет весомую роль в деле объе­динения усилий наших стран перед глобальными региональными проблемами.

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Сапарбаеву вручили медаль "Еңбек ардагері"
Источник достоверности и правдивости
Вахтеры, на выход!
Вопрос особой важности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]