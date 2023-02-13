Опоры партнерства

Проходящий в Туркестане Межпарламентский форум стран Центральной Азии – первое мероприятие в таком формате. Впервые инициатива о проведение форума парламентариев Центральной Азии была озвучена на консультативной встрече президентов стран Центральной Азии в июле 2022 года.

Следует отметить интенсификацию межгосударственного политического диалога в Цент­ральной Азии в последние годы. Растет число взаимных визитов и встреч как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Напомню, что в октябре прошлого года в Астане прошли два саммита стран Центральной Азии плюс Россия и ЕС.

Межпарламентское сотрудничество – еще один важный трек многостороннего центральноазиатского взаимодействия. Сегодня, когда мы наблюдаем беспрецедент­ное геополитическое обострение, кровопролитные конфликты, недостаточную эффективность глобальных международных институтов по поддержанию мира и безопасности, возрастает значение регио­нализации. На этом этапе важно, чтобы Центральная Азия позицио­нировала себя во внешнем мире как единый регион с едиными интересами, способный выработать общие ответы на внешние вызовы.

Эти идеи отнюдь не новы. Постсоветский период развития отмечен попытками создания цент­ральноазиатскими странами действенных межгосударственных структур. Сначала единой экономической зоны, получившей название Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество. А затем – политического образования в формате Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества.

Однако эти форматы не выдержали испытания временем и в середине 2000-х годов были поглощены надрегиональной организацией – Евразийским экономическим сообществом.

Долгие годы диалог в Цент­ральной Азии строился в формате 5+1 – центральноазиатская пятерка и внешний игрок, будь то Россия, США, ЕС. Тем самым интересы этих государств рассматривались сквозь призму интересов мировых держав.

Сегодняшний кризис системы международных отношений предоставляет региону шанс на осознание своей субъектности на мировой арене, на формирование общего центральноазиатского экономического и политического пространства.

Если говорить о наиболее перс­пективных направлениях сотрудничества парламентариев пяти центральноазиатских стран, то это, прежде всего, обмен опытом законотворчества. У Казахстана есть наработки по политическим реформам, законодательному обеспечению защиты прав человека, экономической и социальной модернизации. Речь может идти о гармонизации и сближении национальных законодательств, в том числе путем разработки модельных законов.

Страны Центральной Азии обладают схожей экономической и социальной структурой, поэтому у нас много общих проблем. Наши страны сталкиваются с необходимостью диверсификации структур экономики, индустриализации и технологического развития, обновления энергетической, транспортной и жилищной инфраструктуры, качественной урбанизации и управления миграционными потоками, рационального использования водных ресурсов, преодоления социальных и демографических вызовов.

Важным направлением сотрудничества наших стран является развитие сети торгово-экономических и логистических хабов в приграничных районах. Они могут стать точками роста взаимной торговли и совместной инвестиционной деятельности.

Наконец, усилия парламентариев цент­ральноазаитских стран могут быть направлены на решение общей для Центрально-Азиатского региона водной проблематики. В этом направлении есть позитивная динамика. В частности, казахстанские и узбекские парламентарии разработали совместные шаги по решению проблем Арала, смягчения последствий его усыхания и недопущения обмеления части Аральского моря.

Надеемся, что Межпарламентский форум стран Центральной Азии станет традиционным и сыграет весомую роль в деле объе­динения усилий наших стран перед глобальными региональными проблемами.