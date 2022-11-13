Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть

Медведя, гуляющего по дороге недалеко от села Катон-Карагай в ВКО засняли очевидцы. Приход зимы, как и людей стал косолапого настоящей неожиданностью, передает Kazpravda.kz.

В соцсети распространяется видео медведя. Топтыгин неохотно ступает по снегу и удивленно обнюхивает его.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что мишка не наел жирка, поэтому не может уснуть.

«Маке, ты как всегда опаздываешь»; «Чисто по-казахски опоздал на спячку»; «Такой милый мишка, красавец», - пишут в комментариях подписчики.