Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Партия этнических албанцев "Демократический союз за интеграцию" (ДСИ), входящая в коалицию с оппозицией, предупредила президента Македонии Герге Иванова о возможности импичмента в случае его отказа в 10-дневный срок предоставить парламентскому большинству мандат на формирование правительства. Об этом заявил член ДСИ Талат Джафери, который 27 апреля в обход установленной парламентской процедуры был избран спикером Собрания (однопалатный парламент) страны
По его оценке, ситуация в Македонии не является "чрезвычайной", но в политическом контексте представляется сложной, и ее необходимо решать политическими средствами.
"Если президент Иванов в 10-дневный срок не предоставит мандат на формирование правительства парламентскому большинству, тогда он совершит уголовное преступление. Он обязан передать мандат, поскольку конституцией и законами не предусмотрен отказ от предоставления такого права (на формирование кабмина)", – приводит слова Джафери Хорватское радио и телевидение.
"Если мандат не будет предоставлен, тогда парламент может начать процедуру его (главы государства) отзыва. Однако для этого будет необходимо обеспечить две трети от общего состава парламента (120 мест), которым на данный момент парламентское большинство не располагает", – отметил член ДСИ.
27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента – члена ДСИ, бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации телеканала "Сител", в результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.
Партия этнических албанцев "Демократический союз за интеграцию" (ДСИ), входящая в коалицию с оппозицией, предупредила президента Македонии Герге Иванова о возможности импичмента в случае его отказа в 10-дневный срок предоставить парламентскому большинству мандат на формирование правительства. Об этом заявил член ДСИ Талат Джафери, который 27 апреля в обход установленной парламентской процедуры был избран спикером Собрания (однопалатный парламент) страны
По его оценке, ситуация в Македонии не является "чрезвычайной", но в политическом контексте представляется сложной, и ее необходимо решать политическими средствами.
"Если президент Иванов в 10-дневный срок не предоставит мандат на формирование правительства парламентскому большинству, тогда он совершит уголовное преступление. Он обязан передать мандат, поскольку конституцией и законами не предусмотрен отказ от предоставления такого права (на формирование кабмина)", – приводит слова Джафери Хорватское радио и телевидение.
"Если мандат не будет предоставлен, тогда парламент может начать процедуру его (главы государства) отзыва. Однако для этого будет необходимо обеспечить две трети от общего состава парламента (120 мест), которым на данный момент парламентское большинство не располагает", – отметил член ДСИ.
27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента – члена ДСИ, бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации телеканала "Сител", в результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.