Оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

3-4 мая в Астане состоится четвертый раунд Международной встречи по Сирии на высоком уровне. Участие во встрече подтвердили все участники Астанинского процесса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"К настоящему моменту в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, ООН. Ожидается, что главы делегаций указанных стран, Иордании, США и ООН прибудут в столицу Казахстана в ночь со 2 на 3 мая. 3 и 4 мая в закрытом формате пройдут двусторонние переговоры между участниками встречи. На 4 мая запланированы пленарное заседание и итоговая пресс-конференция", – сообщили в МИД.
Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев турецкую – заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, иранскую – заместитель министра иностранных дел по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари, делегацию правительства Сирии – постоянный представитель при ООН Башар Джаафари, сирийской вооруженной оппозиции – глава организации "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш.
Кроме того, во встрече примут участие специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан Де Мистура, советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель.
Впервые в качестве главы делегации США ожидается участие помощника Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.
Сегодня в Астане в закрытом формате проходит встреча военных экспертов стран-гарантов, в которой также принимает участие директор службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием Агнес Маркайллоу.
"Астанинский процесс сыграл важную роль в укреплении режима прекращения боевых действий в Сирии. Цель предстоящей встречи по Сирии в Астане – закрепление прогресса, достигнутого в рамках предыдущих трех раундов. Сегодня, в условиях роста напряженности в Сирии значение Астанинского процесса существенно возросло. От результатов предстоящей встречи напрямую зависит успешное проведение переговоров по Сирии в Женеве", – отметили в МИД.
"К настоящему моменту в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, ООН. Ожидается, что главы делегаций указанных стран, Иордании, США и ООН прибудут в столицу Казахстана в ночь со 2 на 3 мая. 3 и 4 мая в закрытом формате пройдут двусторонние переговоры между участниками встречи. На 4 мая запланированы пленарное заседание и итоговая пресс-конференция", – сообщили в МИД.
Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев турецкую – заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, иранскую – заместитель министра иностранных дел по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари, делегацию правительства Сирии – постоянный представитель при ООН Башар Джаафари, сирийской вооруженной оппозиции – глава организации "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш.
Кроме того, во встрече примут участие специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан Де Мистура, советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель.
Впервые в качестве главы делегации США ожидается участие помощника Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.
Сегодня в Астане в закрытом формате проходит встреча военных экспертов стран-гарантов, в которой также принимает участие директор службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием Агнес Маркайллоу.
"Астанинский процесс сыграл важную роль в укреплении режима прекращения боевых действий в Сирии. Цель предстоящей встречи по Сирии в Астане – закрепление прогресса, достигнутого в рамках предыдущих трех раундов. Сегодня, в условиях роста напряженности в Сирии значение Астанинского процесса существенно возросло. От результатов предстоящей встречи напрямую зависит успешное проведение переговоров по Сирии в Женеве", – отметили в МИД.