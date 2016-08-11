Жазира Жаппаркул, завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории 69 кг, стала первой казашкой – призером Олимпийских игр. В своем письме к тяжелоатлетке министр подчеркнул: «Вы оправдали надежды всего народа Казах­стана, показав мировым грандам тяжелой атлетики несгибаемую волю к победе, целеустремленность и мастерство! Мы гордимся вами – истинной патриоткой, достойной дочерью казахского народа».

В поздравительном адресе к Нижату Рахимову Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что миллионы казахстанцев болели за спорт­смена и верили в его победу.

«Нас всех охватывает глубочайшее чувство гордости за нашу страну. Ведь именно сегодня вы подарили нам первое «золото» Олимпиады, оправдав надежды своих болельщиков. Ваш олимпийский успех еще раз подтвердил высокий уровень школы тяжелой атлетики в Казахстане, а также пробудил в сердцах миллионов жителей страны чувство патриотизма и гордости», – говорится в письме к тяжелоатлету.

Настоящей сенсацией для всего мира стала победа казахстанца Дмитрия Баландина в плавании на 200 м брассом.

«С выражением восхищения и гордости от имени всего казах­станского народа поздравляю вас с Победой! Искренне благодарен вам за великолепное выступление и достойную защиту чести Казах­стана на главных стартах планеты – XXXI летних Олимпийских играх. Своим выступлением на Олимпиаде вы показали всей планете, на что способен наш Казахстан», – написал А. Мухамедиулы гордости казахстанского плавания.