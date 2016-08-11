​Оправдали надежды

Полина ФЕДОРОВА

Жазира Жаппаркул, завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории 69 кг, стала первой казашкой – призером Олимпийских игр. В своем письме к тяжелоатлетке министр подчеркнул: «Вы оправдали надежды всего народа Казах­стана, показав мировым грандам тяжелой атлетики несгибаемую волю к победе, целеустремленность и мастерство! Мы гордимся вами – истинной патриоткой, достойной дочерью казахского народа».

В поздравительном адресе к Нижату Рахимову Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что миллионы казахстанцев болели за спорт­смена и верили в его победу.

«Нас всех охватывает глубочайшее чувство гордости за нашу страну. Ведь именно сегодня вы подарили нам первое «золото» Олимпиады, оправдав надежды своих болельщиков. Ваш олимпийский успех еще раз подтвердил высокий уровень школы тяжелой атлетики в Казахстане, а также пробудил в сердцах миллионов жителей страны чувство патриотизма и гордости», – говорится в письме к тяжелоатлету.

Настоящей сенсацией для всего мира стала победа казахстанца Дмитрия Баландина в плавании на 200 м брассом.

«С выражением восхищения и гордости от имени всего казах­станского народа поздравляю вас с Победой! Искренне благодарен вам за великолепное выступление и достойную защиту чести Казах­стана на главных стартах планеты – XXXI летних Олимпийских играх. Своим выступлением на Олимпиаде вы показали всей планете, на что способен наш Казахстан», – написал А. Мухамедиулы гордости казахстанского плавания.

Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
Победный настрой спортсменов
Для усиления практической направленности проектов ООН
В центре внимания – редкоземельные материалы
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Помогут цифровые технологии
Контуры энергетического будущего
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Золото завоевала инспектор СОБРа
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Проект по Каспию востребован
В шаге от элиты
Внедрять системы раннего оповещения
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
Лидерство в решении сложных вызовов
Большие возможности водной дипломатии
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
Ожидается строительство еще двух заводов
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
В гостях у Димаша Ахмедовича
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Укрепление координации и взаимодействия
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

