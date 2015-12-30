Оправдать доверие Лаура ТУСУПБЕКОВА

В поздравлении Главы государства депутатам, работникам аппаратов Сената и Мажилиса отмечены главные события уходящего года: президентские выборы, которые подтвердили сплоченность казахстанского общества и правильность выбранного курса на комплекс­ную модернизацию страны, 70-летний юбилей Великой Победы над фашизмом, 20-летие Конституции, 550-летие Казахского ханства и 20-летие Ассамблеи народа Казахстана.

«Были достигнуты важные результаты в индустриально-инновационном, инфраструктурном развитии. Государство не отступило от своих социальных обязательств, казах­станцы уверены в завтрашнем дне. Получила дальнейшее укрепление экономическая интеграция в рамках ЕАЭС, также наша страна вступила во Всемирную торговую организацию», – говорится в поздравлении.



Невзирая на неблагоприятные явления на внешних рынках, Казахстану удалось сохранить экономическую и социальную стабильность. Этому способствовала плодотворная законотворческая работа Парламента республики, отметил Глава государства.



«Оперативно и качественно была подготовлена правовая база как для текущих социально-экономических мер, так и для реализации Пяти институциональных реформ. В этой связи позвольте выразить благодарность всему депутатскому корпусу, сотрудникам аппаратов Сената и Мажилиса за конструктивную работу, неоценимый вклад в преобразование нашего государства. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов в деле развития нашей республики и семейного благополучия!» – говорится в поздравлении Елбасы.



От имени депутатского корпуса выступили сенатор Сергей Громов и мажилисмен Куаныш Султанов. Парламентарии поблагодарили Главу государства за высокую оценку законотворческой работы и внимание, которое Лидер нации оказывает депутатам Парламента. К. Султанов также заверил, что Парламент будет усердно трудиться на благо страны.



– Благодаря успешным реформам и титанической государственной деятельности Нурсултана Абишевича, мы смогли за короткий срок пройти путь развития, равный столетиям, о чем мечтали многие поколения наших предков. Мы возродились как Новый Казахстан. Позвольте заверить, что мы, и впредь оставаясь духовной опорой Елбасы в его начинаниях, приложим все усилия для успешного проведения национальной идеи «Мәңгілік Ел», – подчеркнул депутат.



Сенатор С. Громов отметил тот факт, что Президент впервые обратился в такой форме и дал столь высокую оценку работе Парламента РК.

– Высокая оценка Президента о проделанной депутатами Парламента законотворческой работе обязывает нас и является стимулом для сплочения и дальнейшей продуктивной работы во благо Родины, – сказал депутат.



Завершая собрание, председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов отметил, что депутатский корпус должен оправдать доверие Главы государства и быть надежной опорой Президента в служении интересам страны.



– Глава государства в этом году не один раз давал высокую оценку работе двух палат, и сегодня в своем поздравлении еще раз выражает особую благодарность. Для нас это большая честь и в то же время огромная ответственность, – сказал спикер Мажилиса.

