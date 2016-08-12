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​Оправдательных приговоров стало больше
Михаил ТЁ, Жамбылская область

По данным пресс-службы областного суда, всего за первое полугодие рассмотрено 916 уголовных дел в отношении 1 061 лица, в том числе 774 – с вынесением приговора в отношении 879 лиц. В результате осуждены 845 человек, из которых 247 приговорены к реальному лишению свободы, 147 – к условному. Между тем 140 уголовных дел в отношении 181 лица прекращены.

Вдвое увеличилось количество дел, рассмотренных с участием медиаторов. Так, с применением процедур нового общественного института рассмотрено 95 дел, тогда как за аналогичный период прошлого года – только 47.

Налицо рост оправдательных приговоров. По статьям 65–69 УК РК освобождены от наказания пятеро жамбылцев, один гражданин освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью. Всего оправданы 34 лица.

Основная масса оправдательных приговоров пришлась на Таразский городской суд № 2 (18 случаев) и суд Рыскуловского района (8 случаев). Следует отметить, что большая часть оправдательных приговоров была пересмотрена в суде апелляционной инстанции, и принятые решения признаны обоснованными.

В нынешнем году судами об­лас­ти рассмотрен ряд дел, вызвавших общественный резонанс. В их числе – уголовное дело, связанное с крушением самолета в Шуском районе, повлекшим по неосторожности гибель шести человек и причинение тяжкого вреда здоровью седьмого. Также рассмотрен случай покушения на убийство новорожденного, по которому гражданка Н. приговорена к лишению свободы сроком на полтора года. Привлекло внимание и дело в отношении сотрудника Шуского ГУВД, подложившего гражданину А. не установленные следствием наркотичес­кие вещества и за непривлечение к уголовной ответственности получившего от него денежные средства в сумме 200 тыс. тенге, тем самым превысившего свои служебные полномочия. Бывший страж порядка осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфис­кацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах.

Как отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Нурмахаммат Абидов, работа судов регио­на была построена в свете реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и выполнения задач по обеспечению прав и свобод граждан, а также строгого соблюдения законов и укрепления правопорядка. Перед судами области поставили задачу по отправлению правосудия в условиях обновленного законодательства, что должно способствовать повышению доверия общества к судебной системе.

– Основными направлениями при рассмотрении уголовных дел стали гуманизация в сфере применения норм уголовного законодательства, а также ужесточение ответственности по отдельным категориям преступлений, – подчеркнул Н. Абидов.

Между тем более 17 тыс. исковых заявлений поступило по гражданской линии. По данным председателя судебной коллегии по гражданским и административным делам областного суда Жомарта Рустембекова, дела возбуждены в большинстве случаев (95%). 552 гражданских дела прекращены в порядке медиации, что составило 3,5% от всех оконченных дел, а 116 дел закрыты с применением мирового соглашения.

Как положительный момент следует отметить, что в области заметно снизилось число обращений граждан, касающихся судейской этики. К тому же из восьми поступивших жалоб нашли подтверждение только две.

По результатам деятельности почетными грамотами в различных номинациях отмечены судьи Досжан Толенбеков из Сарысуского районного суда, Ернар Жаманкулов из Таразского городского суда № 2, Айгуль Маликова, представляющая специализированный межрайонный суд по уголовным делам, Ардак Акетаев из областного суда, а также служители Фемиды из Таразского городского суда Досбол Бейсенбаев, Гульнара Асылбек и Жанна Абаева. В общем рейтинге судов области по применению примирительных процедур звания «Лучший суд» удостоен Таразский городской суд. 

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