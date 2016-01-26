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Оправдывая предназначение
Антон СЕРОВ
На совещание прибыли руководящий состав НГ, командующие региональных командований, командиры воинских частей и их заместители по воспитательной и социально-правовой работе, представители военной полиции, командиры отрядов и групп подразделений специального назначения «Бүркіт». Председательствовал министр внутренних дел РК генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов. В работе ВС также участвовали помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Нурлан Ермекбаев, первый заместитель главного военного прокурора РК Бирлик Ташимов, руководители комитетов и департаментов МВД.

С докладом «О результатах служебно-боевой деятельности Национальной гвардии Республики Казахстан в 2015 году и задачах по ее дальнейшему совершенствованию» выступил главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. Он отметил, что в целях дальнейшего повышения качества подготовки подразделений, в том числе входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования государств – членов ОДКБ, в истекшем году войска приняли участие в 26 командно-штабных и 101 тактико-специальном, оперативно-тактическом учениях и тренировках.

Успешно решались вопросы совершенствования боевой готовности в РгК «Батыс», «Орталық» и в Военном институте. В войсках практически завершена оптимизация структуры войск, которая позволила повысить боеспособность, мобильность частей и подразделений. Главком также сообщил, что в целях повышения профессионального мастерства в текущем году будет проведена плановая аттестация.

– Ни при каких условиях она не должна превратиться в формальное мероприятие. При этом, сочетая принципиальность и требовательность, мы должны определиться с каждым военнослужащим, создать резерв на выдвижение, состоящий из наиболее профессионально подготовленных, ответственных, добросовестных офицеров, – добавил Руслан Жаксылыков.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что с целью строжайшей экономии бюджетных средств внесены коррективы в планы войск, и акцентировал внимание генералов и офицеров на направлениях, не требующих больших финансовых вложений, – оттачивании профессионального мастерства военнослужащих и усилении идеологической работы в войсках.
В докладе было отмечено, что в подготовке кадров большая роль принадлежит факультету Национальной гвардии в Нацио­нальном университете обороны. В текущем году на факультете открывается еще одна кафедра. Что позволит одновременно 48 офицерам войск получать высшее военное образование.
– Несколько лет назад мы не могли даже мечтать об этом, – поделился главнокомандующий.

Помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Нурлан Ермекбаев отметил, что Глава государства Нурсултан Назарбаев всегда интересуется служебно-боевой деятельностью органов внутренних дел и Национальной гвардии. Благодаря его пристальному вниманию войска правопорядка обладают достаточным кадровым и техническим потенциалом, оперативными возможностями, хорошо оснащенными и мобильными подразделениями.

Результаты служебно-боевой деятельности частей и под-разделений войск по итогам 2015 года показывают, что НГ оправдывает свое предназначение. Отмечается высокий уровень боевой готовности, морально-психологического состояния в воинских частях. Руководству страны известны проблемы войск, и оно прилагает усилия для решения вопросов социального и материально-технического обеспечения. Эти вопросы находятся под постоянным контролем Президента страны.

В ходе выступления Нурлан Байузакович обратил внимание присутсвующих на активизацию идеологической и воспитательной работы с личным составом вокруг идей Главы государства по сохранению стабильности и безопасности в обществе и государстве, разъяснению проводимых реформ в стране в условиях глобальных вызовов и угроз.

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