Определен единый оператор по сбору помощи семьям погибших на Каспии

Общество
Дана Аменова
корреспондент

Расходование средств будет осуществляться строго по целевому назначению и на принципах полной прозрачности

Фото: акимат Мангистауской области

В Мангистауской области акиматом определен единый оператор по сбору помощи, ключевая задача которого — оказание дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей в акватории Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz

Как пояснили в областной администрации, в акимат области поступают обращения от граждан, представителей бизнеса и организаций, желающих оказать материальную помощь семьям погибших. В связи с этим принято решение систематизировать этот процесс и обеспечить единый официальный механизм оказания помощи, в том числе в целях предотвращения мошеннических действий.

- Все поступающие в фонд средства будут направляться исключительно на поддержку семей погибших военнослужащих. Расходование средств будет осуществляться строго по целевому назначению и на принципах полной прозрачности. Деятельность фонда и движение поступающих средств находятся на контроле государственных и правоохранительных органов, - заверили в акимате.

Неравнодушные граждане, представители бизнеса и организации, желающие оказать содействие семьям погибших военнослужащих, могут перечислить средства по официальным реквизитам фонда.

В целях предупреждения мошенничества акимат области призывает не перечислять деньги на личные банковские карты, счета физических лиц либо по неизвестным реквизитам.

Официальные реквизиты: 

Общественное объединение «Ұлттық рух»

БИН: 090140013447
Банк: АО «Alatau City Bank»
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ03998PTB0000488655
Валюта: KZT

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