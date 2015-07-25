Определен победитель десантного биатлона Аэромобильных войск РК

Фото пресс-службы МО РК
Победителем десантного биатлона стала команда войсковой части 32363. Вместе с первым местом на соревновании она обрела почетное звание самой сильной и боеспособной части Аэромобильных войск, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"За заветное первое место в десантном биатлоне боролись образцовые парашютно-десантные (десантно-штурмовые) подразделения войсковых частей Аэромобильных войск Казахстана", – отметили в ведомстве.
"Это соревнование в очередной раз показало боевую готовность военнослужащих Аэромобильных войск. Все вы доказали, что данный род войск успешно справляется со своими задачами, находится в постоянной готовности к выполнению учебных и боевых заданий", – отметил командующий Аэромобильными войсками СВ ВС РК генерал-майор Даулет Оспанов.
Десантный биатлон проходил на базе 35-й десантно-штурмовой бригады с 20 по 25 июля. За 6 соревновательных дней участники преодолели ряд испытаний: нормативы
по укладке десантных парашютов, ориентирование и военная топография, военно-медицинская подготовка, стрельба из АК-74, полоса препятствий "Атлетизм. Решительность. Дерзость", профессиональное боевое задание, ночной рейд и марш-бросок.
За ходом соревнования следили представители Вооруженных сил Индии. Они высоко оценили уровень теоретической и практической подготовленности наших военнослужащих.