Определен победитель международного конкурса «Пресс-служба года»

Пресс-служба автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» признана победителем международного конкурса «Пресс-служба года»

Проект «Отан үшін от кешкен батырдың біз ұрпағымыз!» — «Мы – внуки героев, прошедших сквозь пламя войны» по медийному и PR-сопровождению марафона Победы занял первое место в номинации «Лучший PR-проект в государственной сфере».

На международный конкурс для профессионалов Media и Public Relations было представлено более 550 работ из стран СНГ.