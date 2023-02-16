Определен порядок устранения техбарьеров в торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС

Международное сотрудничество, Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: gov.kz

Как отметил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, документ направлен на ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года.

Заключение данного соглашения прямо предусмотрено статьей 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Соглашение определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС с третьими странами в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты Союза.

По данным ведомства, на сегодня принято 52 технических регламента Союза, из них 45 вступили в силу.

«Принятие соглашения позволит осуществлять взаимное признание результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в Союзе и на территории третьей страны», – отметил Жумангарин.

Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

«Предлагаемый подход направлен на продвижение отечественной продукции. В соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан», – добавил глава Минторговли.

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