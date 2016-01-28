Определен состав сборной Казахстана по футзалу на чемпионат Европы
Ерзат Сергазин
Главный тренер национальной команды РК по футзалу Какау определился с выбором футболистов на континентальное первенство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .
Уже 2 февраля в Сербии старт возьмет финальная часть чемпионата Европы по футзалу.
Состав сборной Казахстана на чемпионате Европы:
Вратари: Григорий Шамро ("Инжу"), Леонардо Де Мело Вийера Лейте Игита ("Кайрат");
Полевые игроки: Арнольд Кнауб ("Астана-Тулпар"), Александр Гребонос ("Астана-Тулпар"), Серик Жаманкулов ("Кайрат"), Леонардо Мендонка Да Роса ("Кайрат"), Николай Пенгрин ("Астана-Тулпар"), Динмухамбет Сулейменов ("Кайрат"), Александр Довгань ("Астана-Тулпар"), Чингиз Есенаманов ("Кайрат"), Михаил Першин ("Кайрат"), Павел Таку ("Астана-Тулпар"), Даурен Нургожин ("Кайрат"), Дуглас Жуниор Да Силва Негрейрос ("Кайрат").
29 января в рамках подготовки к чемпионату наша сборная проведет в Киеве товарищеский матч с командой Украины.
Свой первый же матч на континентальном первенстве подопечные Какау проведут 3 февраля с Россией.
Напомним, в одной группе с Казахстаном помимо России также значится Хорватия. Для продолжения борьбы за призовые места отечественной сборной необходимо как минимум занять в своей подгруппе второе место.