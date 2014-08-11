Определен список казахстанских боксеров на XVII летние Азиатские игры

Главный тренер национальной команды Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал имена боксеров, которые поедут на XVII летние Азиатские игры в Инчхон (Республика Корея), сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

В список вошли: Биржан Жакипов (чемпион мира-2013, бронзовый призер ЧМ-2005, серебряный призер Азиады-2010, 49 кг), Ильяс Сулейменов (серебряный призер чемпионата Азии-2011, 52 кг), Кайрат Ералиев (бронзовый призер ЧМ-2013, 56 кг), Берик Абдрахманов (бронзовый призер ЧМ-2013, чемпион Азии-2013, 60 кг), Айдар Амирзаков (чемпион Азии-2011, 64 кг), Данияр Елеусинов (победитель ЧМ-2013, Азиады-2010, чемпионата Азии-2013, 69 кг), Жанибек Алимханулы (победитель чемпионатов мира и Азии-2013, 75 кг), Адильбек Ниязымбетов (серебряный призер Олимпиады-2012, чемпионатов мира-2011 и 2013, чемпионата Азии-2013, 81 кг).

В весовой категории до 91 кг на игры поедут чемпион Азии-201 – Антон Пинчук, свыше 91 кг – Иван Дычко (бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный призер ЧМ-2013, бронзовый призер ЧМ-2011, серебряный призер Азиады-2010, чемпион Азии-2013).

Титульными спонсорами Казахстанской федерации бокса являются АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и АО "НК "КазМунайГаз".

Летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2014 года в портовом городе Инчхон. По предварительным данным, как передает портал Korea.net, в программу Игр вошли 37 спортивных мероприятий.