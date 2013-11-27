Определена дата переговоров

Политика
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18По словам Пан Ги Муна, целью конференции должно стать создание переходного правительства страны, в которое войдут люди, устраивающие обе стороны. Он также заявил, что ожидает деятельной поддержки мирному процессу со стороны всех заинтересованных государств.

Кто именно примет участие в переговорах со стороны оппозиции, Пан Ги Мун не сказал. В каком формате они пройдут, также пока не решено. В частности, еще не ясно, будут ли в них участвовать Саудовская Аравия, Иран и Катар. Конфликт в Сирии продолжается уже 32 месяца. За это время в стране были убиты более 100 тыс. человек, миллионы лишились крова и стали беженцами.

Ограничения снимут в ближайшее время

Стали известны некоторые подробности относительно послабления санкций для Ирана. В частности, как сообщило издание Hill со ссылкой на источник в американской администрации, данные меры со стороны США и стран ЕС будут реализованы на практике уже в ближайшие недели.

В соответствии с соглашением, международное сообщество не будет налагать на Иран новые ограничения в течение шести месяцев, приостановит ряд санкций в сфере оборота драгоценных металлов, а также в отношении иранского автомобильного сектора и нефтехимического экспорта.

Однако Белый дом подчеркивает: если Тегеран не выполнит обязательства, то ограничения будут восстановлены в прежнем объеме.

США настаивают на подписании

Советник по национальной безопасности США Сьюзан Райс предупредила президента Афганистана Хамида Карзая, что Вашингтон запланирует вывод всех войск из этой страны после 2014 года, если не будет срочно подписан пакт о безопасности.

По заявлению Белого дома, подписание соглашения – необходимое условие пребывания в Афганистане нескольких тысяч американских военных инструкторов, которые, как планируется, будут обучать афганские силы безопасности после вывода иностранных войск.

В заявлении же администрации президента Афганистана говорится, что Карзай пока не намерен подписывать пакт: он настаивает, что это должен сделать тот, кто станет главой афганского государства по итогам президентских выборов, намеченных на 5 апреля 2014 года.

Переговоры с Карзаем состоялись в Кабуле, куда Райс впервые прибыла в ранге советника по нацио­нальной безопасности президента Барака Обамы.

Причина спора – острова

17Китайское правительство передало официальные протесты в посольства Японии и США после того, как обе страны раскритиковали Пекин за создание новой зоны противовоздушной обороны вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

Представитель министерства обороны Китая назвал критику «опознавательной» зоны противовоздушной обороны необоснованной и заявил, что США не должны принимать чью-либо сторону в этом вопросе.

Ранее Япония и США выразили тревогу по поводу односторонних действий Китая, которые, по их мнению, могут усилить напряженность в международных отношениях и привести к непредвиденным и опасным инцидентам.

На прошлой неделе КНР провела демаркацию «опознавательной» зоны противовоздушной обороны в районе Восточно-Китайского моря, в которую вошли острова, являющиеся предметом территориального спора с Японией. В министерстве обороны КНР пояснили, что теперь все воздушные суда, попадающие в зону, должны будут предупреждать об этом китайскую сторону, объяснять цель полета.

КНДР перевооружается

После нескольких лет модернизации и тестов Северной Корее удалось увеличить почти в два раза дальность действия своих ракет KN-01 класса «земля-корабль», которые являются улучшенной версией китайских ракет Silkworm. Об этом сообщила южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источник в местном правительстве.

По словам чиновника, теперь противоракетные ракеты KN-01 могут поражать цели на удалении до 300 км, тогда как ранее радиус их действия ограничивался 160 км. Он также добавил, что работы и испытания признаны успешно завершившимися, теперь новые модели ракет размещены на западном побережье Северной Кореи в провинции Южная Хванхэ.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

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