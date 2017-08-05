Определена пятерка главных ценностей для казахстанцев

Общество
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Эксперты составили список жизненных ценностей, очень важных для казахстанцев, передает Kazpravda.kz.

В исследовании Института общественной политики партии "Нұр Отан" приняли участие 1600 человек старше 18 лет, городские и сельские жители из 14 регионов Казахстана, Алматы и Астаны. Согласно результатам, пятерку наиболее важных для казахстанцев ценностей представляют: здоровье (75,3%), дети (54,2%), безопасность (44,7%), благополучие и достаток (40,9%), любовь (35,6%).

Казахстанскому обществу, говорят авторы исследования, в большей степени характерны ценности выживания, нежели самовыражения. Так, последними в списке важных ценностей оказались саморазвитие (10%), служение отечеству (10,8%), патриотизм (12,7%), права человека (14,7%) и свобода (14,8%).

Доминирующее большинство казахстанцев отмечают важность семьи как носителя культурных и нравственных ценностей (79,5%). Обратного мнения придерживается каждый пятый. Остальная часть населения (20,5%) уверена, что сегодня в семьях уделяется мало внимания и времени на воспитание и прививание культурных норм и ценностей. Отношение к пожилым сохраняется уважительным у 91% респондентов, при этом 68,6% согласны с утверждением, что пожилых людей в наши дни не уважают.

Свое мнение об результатах анализа высказал известный казахстанский политолог, управляющий директор Международного финансового центра "Астана" Нурбек Саясат.



"Сильный ценностный фундамент – это не только основа политической стабильности, но и база для позитивного состояния и социального самочувствия населения. Именно потеря смысла, ценностной устойчивости является пусковым механизмом для тенденций социальной деградации и разрухи в современном обществе: роста числа самоубийств, депрессивного состояния, алкоголизма, наркомании и т.д, – отметил Нурбек Саясат. – Проведение данного исследования в режиме мониторинга позволит нам глубже понять кто (какие группы) и в каком направлении развивается и какие требуются меры для обеспечения национальных интересов и целей развития".

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