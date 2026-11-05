Определены 20 претендентов на получение молодежной госпремии «Дарын»

Общество

По два претендента в каждой из десяти номинаций

Фото: МКИ

Сегодня состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению государственной молодежной премии «Дарын». В ее работе принял участие министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, сообщает Kazpravda.kz

В этом году на соискание премии поступило 504 заявки. По итогам предварительной проверки 429 из них были допущены к рассмотрению конкурсной комиссией.

Отбор проводится по 10 номинациям. Наибольшее количество допущенных заявок поступило в номинациях «Наука» – 119 и «Общественная деятельность» – 75. В номинации «Театр и кино» представлено 58 заявок, «Народное творчество» – 43, «Классическая музыка» – 30, «Литература» – 23, «Эстрада» и «Дизайн и изобразительное искусство» – по 22, «Спорт» – 20, «Журналистика» – 17.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Курултая, представители центральных государственных органов, ученые, деятели культуры и искусства, общественные деятели, члены Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, предприниматели и представители Президентского молодежного кадрового резерва.

Конкурсный отбор проходил в два этапа. С 27 по 29 октября состоялись шесть секционных заседаний по соответствующим направлениям. По их итогам были сформированы предложения для рассмотрения на итоговом заседании конкурсной комиссии.

По результатам работы комиссии определены 20 претендентов на получение премии – по два в каждой из десяти номинаций.

Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев поблагодарил членов комиссии за проделанную работу, подчеркнув важность объективного и всестороннего рассмотрения кандидатур, а также поддержки талантливой и инициативной молодежи страны.

Торжественная церемония награждения лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» состоится 26 ноября.

Государственная молодежная премия «Дарын» учреждена в 1992 году в целях поддержки талантливой молодежи, добившейся значительных результатов в научной, творческой, общественной деятельности и спорте. За время существования премии ее лауреатами стали порядка 400 человек.

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