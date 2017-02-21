​Определены драйверы роста

Основными драйверами роста на новом витке развития станут сельское хозяйство, транспортно-логистический комплекс, а также строительство, что создаст дополнительный мультипликативный эффект для экономики и будет способствовать занятости населения. А это в конечном итоге позволит государству достичь главной стратегической цели – войти в тридцатку наиболее развитых стран.

Важно подчеркнуть, что переход к новой модели развития основан не только на базовых отраслях, но также на высокотехнологичных и прорывных, что, в свою очередь, позволит не только интенсивно развивать экономику, но и войти в число конкурентоспособных и передовых стран мира.

Глава государства в своем Послании обозначил приоритетные направления, которые не только дадут мощный импульс развитию экономики, но и помогут поднять на новый уровень роль человеческого капитала.