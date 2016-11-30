Статьи
Определены лучшие
Игорь Бургандинов
Конкурc, посвященный 25-летию Независимости РК, назывался «Мой Казахстан» и был призван средствами фотографии живописать красоту родного края и людей его населяющих. На клич редакции с живостью откликнулись 60 мас­теров рисования светом, которые прислали на конкурс более 600 своих работ, лучшие из которых были опубликованы на страницах газеты. Вот среди них то и предстояло отобрать всего троих лауреатов. А выбирать было из чего. Но трудно: ведь общий уровень присланных фотографий был заметно выше прошлогоднего. Куда-то ушла костюмно-танцевальная пафосность, оставив в кадре светлые лица наших соплеменников, застигнутые щелчком затвора в мгновения радости победы и минуты отдыха, часы раздумий и напряжения рабочей смены. Другие фотополотна несли зрителю красоту родного края, пронизанную настроением смены времен года, закатов и восходов (как же без них…). Ну а кто лучше всего получается на снимках? Конечно, дети! Вот такая работа под названием «Лето в ауле» решением жюри и победила в нашем конкурсе. Ее автор – Айтжан Мурзанов из Алматы. Грамотно выстроенная композиция направляет взгляд зрителя двумя диагоналями от велосипедистов-болельщиков к игрокам в асыки, а нижняя точка съемки создает эффект присутствия. Второе место получил старший сержант Думан Курмангалиев, за снимок, сделанный в ходе военно-патриотических сборов молодежи. Жарайсың, Думан! Очень эмоциональная работа. Ну а на третьем месте Сергей Суров с его белой аруаной. Симбиоз, однако…

583e31ac508811480470956.jpegАйтжан Мурзанов  Алматы.

583e31caf38bd1480470986.jpegДуман Курмангалиев

583e3201b1c8a1480471041.jpeg
Сергей Суров

Очень жаль, что за пределами призовой тройки остались другие хорошие работы. Особо хочется отметить творчество Каната Нуртазина, которое состоялось уже за гранью фотографии, соединив в себе мастерство резьбы по… подручным материалам, будь то лист дерева, бумаги или даже яблоко, когда рисунок на нем уводит нас к государственным символам, а другая его часть, превращается в символ бесконечности. Очень образно и необычно. Фотоаппарат, а в случае Каната, даже айфон, превращается здесь в средство фиксации во времени, ибо материальная жизнь его произведений так коротка…

Очень фотографически качественные работы прислал Игорь Узаревич из Карагандинской области. Производственный порт­рет – жанр нечастый в наше время, а представитель газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров представил на суд жюри чудесные детские снимки… Порадовал своими работами и ветеран фотожурналистики Владислав Холин.

Так что конкурс состоялся, а кто не любит читать газеты, или не заходит на сайт kazpravda.kz, сможет увидеть работы его участников на выставке, которая состоится в Национальном музее восьмого декабря. Не пропустите!

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
В интересах народа
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
Астана как символ перемен
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Быстро движимая недвижимость
Обед стал дороже
С санкции суда
Шаг к демократии
Новая политическая модель – условие для экономического развития
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
От профессионализма до человечности
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Статьи
Астана как символ перемен
Статьи
Трилогия завершена!
Статьи
«Ястребы» в гостях у «барсов»
Статьи
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогрес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]