Определены лучшие

Конкурc, посвященный 25-летию Независимости РК, назывался «Мой Казахстан» и был призван средствами фотографии живописать красоту родного края и людей его населяющих. На клич редакции с живостью откликнулись 60 мас­теров рисования светом, которые прислали на конкурс более 600 своих работ, лучшие из которых были опубликованы на страницах газеты. Вот среди них то и предстояло отобрать всего троих лауреатов. А выбирать было из чего. Но трудно: ведь общий уровень присланных фотографий был заметно выше прошлогоднего. Куда-то ушла костюмно-танцевальная пафосность, оставив в кадре светлые лица наших соплеменников, застигнутые щелчком затвора в мгновения радости победы и минуты отдыха, часы раздумий и напряжения рабочей смены. Другие фотополотна несли зрителю красоту родного края, пронизанную настроением смены времен года, закатов и восходов (как же без них…). Ну а кто лучше всего получается на снимках? Конечно, дети! Вот такая работа под названием «Лето в ауле» решением жюри и победила в нашем конкурсе. Ее автор – Айтжан Мурзанов из Алматы. Грамотно выстроенная композиция направляет взгляд зрителя двумя диагоналями от велосипедистов-болельщиков к игрокам в асыки, а нижняя точка съемки создает эффект присутствия. Второе место получил старший сержант Думан Курмангалиев, за снимок, сделанный в ходе военно-патриотических сборов молодежи. Жарайсың, Думан! Очень эмоциональная работа. Ну а на третьем месте Сергей Суров с его белой аруаной. Симбиоз, однако…Айтжан Мурзанов Алматы.Думан КурмангалиевСергей СуровОчень жаль, что за пределами призовой тройки остались другие хорошие работы. Особо хочется отметить творчество Каната Нуртазина, которое состоялось уже за гранью фотографии, соединив в себе мастерство резьбы по… подручным материалам, будь то лист дерева, бумаги или даже яблоко, когда рисунок на нем уводит нас к государственным символам, а другая его часть, превращается в символ бесконечности. Очень образно и необычно. Фотоаппарат, а в случае Каната, даже айфон, превращается здесь в средство фиксации во времени, ибо материальная жизнь его произведений так коротка…Очень фотографически качественные работы прислал Игорь Узаревич из Карагандинской области. Производственный порт­рет – жанр нечастый в наше время, а представитель газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров представил на суд жюри чудесные детские снимки… Порадовал своими работами и ветеран фотожурналистики Владислав Холин.Так что конкурс состоялся, а кто не любит читать газеты, или не заходит на сайт kazpravda.kz, сможет увидеть работы его участников на выставке, которая состоится в Национальном музее восьмого декабря. Не пропустите!